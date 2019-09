US Open 2019 | Berrettini esce con onore Adesso per Medvedev c’è l’esame Nadal

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) Si ferma in semifinale il fantastico cammino di Matteonegli US. Rafaelsi è dimostrato un ostacolo ancora troppo difficile da superare per il tennista romano, che ha comunque lottato per due set alla pari con lo spagnolo, cedendo, anche forse per stanchezza fisica ed emotiva, nel terzo ed ultimo set. Una prestazione comunque positiva per il neo numero tredici del mondo. Matteo ha anche dei rimpianti, specialmente per quei due set point consecutivi avuti nel tiebreak della primo set. Andare avanti per 1-0 avrebbe dato ancora più fiducia ae anche i piani disi sarebbero complicati notevolmente. Resta comunque uno straordinario torneo per il romano, che ora ha in testa un altro obiettivo impensabile ad inizio anno: le ATP Finals.è nono nella race e può davvero credere di entrare tra i migliori otto e si giocherà tutto negli ultimi ...

