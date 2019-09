Terrorismo | scattano 10 arresti in Abruzzo | Uccidiamo figli e donne

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Luca Sablone  Intercettazioni choc: "Radicalizzare i giovani"I soldi venivano destinati ad una organizzazione radicale islamica; in corso sequestri di somme e immobili dal valore di oltre un milione di euro Otto tunisini e due italiani sono stati arrestati questa mattina in: i fermi sono scattati in seguito al blitz dei carabinieri del Ros e dei finanzieri del Gico de L'Aquila avvenuto all'alba. Tra questi è stato coinvolto anche l'imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro, in provincia di Teramo. L'accusa è quella di reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di. In un'intercettazione relativa ad una conversazione tra due degli indagati si sente: "Che botta però a Parigi, eh... mi tengo la mia opinione per me e me la tengo nel cuore". Emerge dunque il radicalismo religioso: "Non è la questione credere o non credere, se ti è ...

