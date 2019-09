Monza | la Ferrari di Leclerc in pole position | «Un onore davanti ai tifosi»

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : il confronto tra le scie di Ferrari e Mercedes a Monza : Il circuito di Monza è il più veloce in assoluto nel Mondiale F1 e il GP d’Italia è caratterizzato da velocità supersoniche, anche il gioco delle scie ha un’importanza capitale come traspare dal confronto tra Ferrari e Mercedes. Le Rosse di Sebastian Vettel e Charles Leclerc sembrano leggermente più veloci ma le Frecce d’Argento di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno tutte le carte in regola per rispondere. Di seguito il ...

Formula 1 – Fernando Alonso spinge la Ferrari : “a Monza è favorita - anche se piove!” : Fernando Alonso spende delle belle parole per la Ferrari in vista del Gp di Monza: il pilota spagnolo vede la Rossa indipendentemente dalle condizioni meteo Tanta attesa per la gara del Gp d’Italia, specialmente per la prestazione della Ferrari dopo il successo di Spa che ha dato grande fiducia a tutti i tifosi della ‘Rossa’. Fernando Alonso, ex pilota Ferrari, ai microfoni di Sky Sport ha indicato proprio la scuderia di ...

Monza sogna con le due Ferrari - Vettel : diremo la nostra : La gara di casa per tornare alla vittoria. La Ferrari ha rotto il digiuno domenica scorsa a Spa con Leclerc ma ora tocca a Vettel

Minardi : “Monza sulla carta favorevole alla Ferrari” : Si arriva a Monza, tracciato da basso carico aerodinamico che sulla carta dovrebbe essere favorevole a Vettel e Leclerc anche se resta l’incognita gomma. Negli ultimi giri, in Belgio, Leclerc ha sofferto e Hamilton stava recuperando arrivando alle sue spalle per soli 9 decimi. In quel frangente tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro, […] L'articolo Minardi: “Monza sulla carta favorevole alla Ferrari” sembra essere il primo ...

F1 - GP Italia 2019 : la Ferrari a caccia della doppietta a Monza - Mercedes pericolose sul passo gara : Variante della Roggia, le due curve di Lesmo, la Variante Ascari e la Parabolica: simboli di un Autodromo storico. Monza è questo e il suo nome e la sua essenza sono legati indissolubilmente alla Scuderia Ferrari: 90 anni di vita, 90 anni di storia e 90 anni di mito. Sarà quindi un’edizione speciale quella del 14° round del Mondiale 2019 di F1 e nel team di Maranello le motivazioni per imporsi sono molte. A Spa (Belgio) la Rossa ha ...

F1 - Mattia Binotto : “La Ferrari per vincere a Monza deve essere perfetta” : Lunga intervista rilasciata a formula1.com da Mattia Binotto alla vigilia del GP d’Italia di F1, dove il team principal della Ferrari ha parlato dell’imminente GP d’Italia che nel fine settimana si correrà a Monza. Tanti gli argomenti toccati, dalla vittoria di Spa al degrado delle gomme. Si inizia dal successo di Spa: “La vittoria a Spa è importante per i nostri fan, speriamo che molti si uniranno a noi a Monza per ...

Ferrari - a Milano la festa per i 90 anni di GP Monza e Scuderia : Sull'onda della bella vittoria di Charles Leclerc in Belgio, mercoledì 4 settembre, dalle 18, in piazza Duomo a Milano ha preso il via la festa tutta in rosso "90 anni di emozioni con Aci e Ferrari" per celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza, che si correrà domenica e i 90 anni della Scuderia Ferrari. Protagonisti i piloti e le le vetture di Maranello, alcune delle quali hanno sfilato in parata con ...

Formula 1 - Festa 90 anni Ferrari – Binotto in fiducia : “macchina ok in Belgio - funzionerà anche a Monza!” : Mattia Binotto fa sognare i tifosi riunitisi in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il team principal della rossa promette una buona prestazione a Monza Ripetere a Monza quanto accaduto a Spa, è questo il sogno delle oltre 10.000 persone presenti in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Dalle parole di Mattia Binotto, si evince come la Ferrari abbia tutta l’intenzione di far sognare i ...

F1 - GP Italia 2019 : numeri - record - statistiche e curiosità del circuito di Monza. Lewis Hamilton a caccia del primato di vittorie - Ferrari a digiuno dal 2010 : Siamo entrati nella settimana che porta all’attesissima 90^ edizione del Gran Premio d’Italia, la 70^ valevole per il Mondiale di Formula 1. Si gareggia nel leggendario tracciato brianzolo di Monza, riconosciuto da sempre come il più veloce del calendario della massima categoria motoristica a quattro ruote. Sul circuito situato all’interno del parco di Monza sono stati infatti fatti registrare dei record velocistici come quello ...

Formula 1 - Wolff tende una trappola alla Ferrari : “a Monza saranno più forti di noi in qualifica - ma…” : Il team principal austriaco ha parlato in vista del Gp di Monza, sottolineando come la Mercedes abbia i suoi assi da giocare in Italia Il Gran Premio d’Italia si avvicina, l’atteso appuntamento sul circuito brianzolo è ormai alle porte, visto che domani comincerà il lungo week-end con la conferenza stampa dei piloti. photo4/Lapresse La sfida tra Ferrari e Mercedes si rinnova dopo quella avvenuta in Belgio, dove Leclerc ha ...

F1 - GP Italia 2019 : la Ferrari con il terzo motore e un’aerodinamica ad hoc. La Rossa punta al bis a Monza! : Sono contrastanti le emozioni per gli appassionati e i tifosi della F1, dopo l’appuntamento a Spa (Belgio): da un lato la soddisfazione di aver assistito a una corsa tirata fino all’ultimo e dall’altra la tristezza per la morte del 22enne francese Anthoine Hubert in F2. Il Circus è tornato ad assaporare l’amaro gusto di una perdita, che fa male come al solito ma deve essere assorbita perché purtroppo il Motorsport è anche ...

La Ferrari a caccia del bis - Binotto rivoluziona la SF90 : tutte le novità per conquistare Monza : Il team di Maranello ha intenzione di portare a Monza una monoposto rivista rispetto a quella che ha vinto in Belgio, con nuove ali e un motore potenziato Una volta assaporato il dolce gusto della vittoria, la Ferrari non vuole più levarselo dal palato. Per questo motivo, il team di Maranello ha intenzione di rivoluzionare la SF90 in vista del Gran Premio di Monza, dove Binotto e i suoi collaboratori sognano il bis dopo il successo di ...

Formula 1 - Leclerc realizza un sogno : “fin da piccolo ho sognato di guidare una Ferrari sul circuito di Monza” : Il monegasco ha rivelato di essere contento di guidare una Ferrari a Monza, realizzando un sogno che aveva fin da bambino Pochi giorni fa ha vinto la sua prima gara in Formula 1, tagliando per primo il traguardo del Gp di Spa e diventando il più giovane vincitore nella storia della Ferrari. Charles Leclerc adesso ha un nuovo obiettivo, imporsi anche nella gara di casa per il Cavallino, quella di Monza. photo4/Lapresse Intervistato al sito ...