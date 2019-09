Il Mattino – Allan | dopo il no al PSG vuole un aumento di stipendio…

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 7 settembre 2019)chiede undi stipendio Come riporta l’edizione odierna de Ilcentrocampista brasiliano del Napoli ha richiesto undi stipendio tramite i suoi agenti:il rifiuto del Napoli ai 65 milioni di euro offerti dal Paris Saint-Germain, dove avrebbe guadagnato otto milioni netti all’anno, adesso il centrocampista spinge perché il suo stipendio aumenti tenendo conto della valutazione fatta dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis all’emiro del Qatar. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI VIDEO – Il difensore del Napoli Maksimovic premia i tifosi serbi vincitori di un concorso prima del match col Portogallo Tuttosport – Samp e Liverpool, il San Paolo verso il pienone! NAPOLI, sul tavolo i rinnovi di Maksimovic e Milik La Lega pensa a un proprio canale TV: ecco quanto potrebbe costare L'articolo Il ...

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Il Mattino - Allan ha da tempo mandato in avanscoperta i suoi agenti: dopo il no al PSG spinge per l'aumento di sti… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Allan spinge per l’aumento: gli agenti contattano il Napoli per il rinnovo -