I Really Wish I Hated You dei Blink 182 è un brano degno di una boyband audio | testo e

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 7 settembre 2019) Il 20 settembre uscirà il nuovo album Nine e con IYou dei182 abbiamo una nuova anticipazione dopo Generational Divide, Darkside e Happy Days. Sentire le voci di Mark Hoppus e Matt Skiba aprire ilcon una forte alterazione dovuta agli effetti ci fa pensare: che ci si aspettava da una band che ha cavalcato l'onda del pop-punk per passare dalle radio agli smartphone? I182 erano quelli dei pezzi radiofonici come What's My Age Again?, Adam's Song e All The Small Things, ma erano stati capaci di sfornare piccole perle come Stay Together For The Kids e di partecipare all'MTV Icon The Cure con un'intepretazione di A Letter To Elise della band di Robert Smith. In quell'occasione Hoppus era calante e sgraziato, ma la band conservava ancora un po' di dignità. Oggi i182 giocano a fare lacon le ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: I Really Wish I Hated You dei @blink182 è un brano degno di una boyband (audio, testo e traduzione) - OptiMagazine : I Really Wish I Hated You dei @blink182 è un brano degno di una boyband (audio, testo e traduzione)… - twolighteyes : @blink182: la nuova canzone è ‘I really wish I hated you’. -