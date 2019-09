Golf – Cervino Open | Carey supera Lipparelli ai playoff

Golf – Cervino Open : Maccario e Lipparelli per il titolo : Nel torneo in calendario nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private e nell’Alps Tour, che si conclude al GC Cervino , sono rispettivamente a due e a quattro colpi dal leader, l’irlandese David Carey Federico Maccario , secondo con 126 (66 60, -10) colpi, ed Edoardo Raffaele Lipparelli , terzo con 128 (63 65, -8) saranno in corsa per il titolo nella giornata finale del Cervino Open , dove è rimasto al comando con 124 (57 67, -12), in una ...

Golf – Cervino Open : tutto pronto per il nono evento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private : Sul percorso del Golf Club Cervino (5-7 settembre) difende il titolo il dilettante Giacomo Fortini. Si comincia mercoledì 4 settembre con la Pro Am. Ingresso libero per il pubblico L’Italian Pro Tour Banca Generali Private torna in alta quota per il classico appuntamento stagionale con il Cervino Open, giunto alla quinta edizione. Il torneo, in calendario anche nell’Alps Tour, è in programma da giovedì 5 settembre a sabato 7 sul percorso ...