FCA-Renault - Le Maire | La priorità è una comune strategia con la Nissan

FCA/ E la fusione con Renault-Nissan : il brutto tiro che Macron ci prepara : Si torna a parlare di una possibile alleanza. Ma gli stabilimenti italiani non avranno le stesse chance, visto che il governo francese è coinvolto

FCA e Renault - la Borsa spinge per il maxi polo : Fortemente voluto dal capo di Fca, John Elkann, e dalla guida di Renault, Dominique Senard, il piano per dar vita al terzo gruppo mondiale del settore auto non è stato mai riposto in modo definitivo nel cassetto.

FCA e Renault sotto i riflettori - si riaccende speculazione su M&A : A Piazza Affari e alla Borsa di Parigi i titoli sono in evidenza, facendo meglio del comparto auto europeo. Le indiscrezioni stampa alimentano gli acquisti e le parole di Manley contribuiscono a dare forza all'ipotesi di una ripresa delle trattative per una fusione

Manley riapre alla fusione FCA-Renault : 'Siamo ancora interessati' : Dopo il primo, fallimentare tentativo di fusione tra FCA e Renault, potrebbe essersi aperto un nuovo spiraglio. Stando a quanto emerso da alcune dichiarazioni delle ultime ore, dopo il naufragio della precedente intesa da 33 miliardi di euro, i due colossi dell'automotive sarebbero pronti a confrontarsi nuovamente al tavolo delle trattative. L'amministratore delegato di FCA, Mike Manley, ha affermato al Financial Times che da parte della società ...

FCA-Renault - Manley : "Pronti a riavviare i negoziati" : Il gruppo FCA sarebbe pronto a riavviare i negoziati sulla fusione con la Renault. Ad annunciarlo è stato lo stesso amministratore delegato della Fiat Chrysler Autmobiles, Mike Manley, in un'intervista rilasciata al Financial Times.Aperti a nuove trattative. "Se le circostanze dovessero evolversi", ha dichiarato il numero uno del gruppo italoamericano, "forse i sogni potrebbero unirsi e tutto potrebbe accadere", un chiaro ...

FCA-Renault - si riaprono le trattative? Manley : “saremmo aperti e interessati” : Il caldo agostano fa risalire la temperatura fra FCA e Renault. Presto per parlare di “bollenti spiriti”, piuttosto si tratta di un concreto ritorno di fiamma. Un fuoco ravvivatosi in poche ore, in perfetta (e non casuale) sincronia con la pubblicazione dei dati finanziari semestrali delle due multinazionali. Il primo ammiccamento lo aveva fatto il direttore generale di Renault, Thierry Bolloré, lo scorso 30 luglio: “I fondamentali di questo ...

FCA-Renault - il crollo dei profitti di Nissan accelera la trattativa : La determinazione del presidente transalpino Senard e il trimestre nero dei giapponesi alla base dei nuovi colloqui. Al lavoro per cambiare gli incroci azionari tra i due costruttori

Renault-Nissan - colloqui per riaprire la porta a FCA : I dirigenti di Nissan e Renault stanno tentando di discutere un accordo per rinegoziare la loro alleanza globale, un passo che i top manager della casa automobilistica francese sperano possa riaprire la strada alla fusione con Fiat Chrysler, scrive il quotidiano economico americano

FCA-Renault - Senard : l'ipotesi della fusione è chiusa : Jean-Dominique Senard torna a parlare, dopo diversi giorni di silenzio, del fallimentare tentativo di matrimonio tra la sua Renault e il gruppo FCA. Nel corso di un incontro presso l'Anglo-American Press Association di Parigi, il presidente della Casa della Losanga ha sostanzialmente ribadito quanto ormai noto da tempo: l'ipotesi di fusione è ormai chiusa e non ci sono colloqui in corso tra le parti. Dunque non sembrano esserci possibilità di un ...