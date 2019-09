Calci a bimbo, denunciato e allontanato

"I miei figli hanno visto quell'uomo vicino alla Questura e mi hanno detto che era quello che li aveva aggrediti". A raccontarlo è la madre del bambino di 3 anni di origini marocchine, colpito con uno da un uomo a Cosenza perché si era avvicinato al figlio neonato L'autore del gesto è il fratello di un pentito di camorra che si trovava in un luogo protetto del cosentino. L'uomo e la moglie, entrambi denunciati per lesioni personali aggravate, sono stati allontanati dalla Calabria. Condanna bipartisan per quanto accaduto.(Di sabato 7 settembre 2019)