Klopp | il retroscena | il tecnico beve un po’ troppo | ciò che accade al risveglio è

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) E’ uno degli allenatori del momento. Duro, vincente, sorridente. Jurgenè il protagonista principale della vittoria della Champions League da parte del Liverpool. Amato ovunque vada, iltedesco ha lasciato un’ottima impressione anche nella precedente esperienza al Borussia Dortmund. E proprio a quel periodo si riferisce un episodio un po’ pazzo, uninedito raccontato dallo stesso allenatore durante il documentario di Amazon sul Borussia Dortmund: “Ho esagerato con l’alcol – dice – dopo il titolo conquistato nel 2011, si vede benissimo da alcune interviste. Quello che mi ricordo di quel giorno non ha molto senso… Ma una cosa me la ricordo: dopo la festa in campo, mi sono svegliato da solo dentro un camion, nel garage dello stadio. Quello me lo ricordo, ma non ho idea di cosa abbia fatto nelle ore precedenti…”. Al ...

