Fiammetta Cicogna è diventata mamma | sono nate le gemelle

“Sono gemelle - doppia felicità!”. Fiammetta Cicogna è diventata mamma : Habemus gemelli! Che meraviglia, Fiammetta Cicogna ha finalmente dato alla luce due gemelli, o meglio due gemelle, visto che si tratta di femminucce. L’annuncio lo ha dato via social il padre delle piccole, il facoltoso imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann. Postando sul social una foto in cui una delle bebé appare con un mini body per neonati, l’uomo ha rivelato i nomi delle bimbe: “Regalo di compleanno… Gaia e Gioia”. Carl ha infatti ...

Fiammetta Cicogna è mamma : sono nate le gemelle Gaia e Gioia. L’annuncio su Instagram : Fiammetta Cicogna è diventata mamma, dando alla luce due gemelle. A dare l’annuncio su Instagram è il papà, il milionario Carl Hirschmann che sulle Stories ha voluto condividere il lieto evento. Sfondo rosa e scritta bianca per dire: “sono arrivate”. Poi ha svelato anche il nome delle piccole: Gaia e Gioia. Infine, ha pubblicato la foto di una delle due piccole con un dolcissimo commento: “Regalo di compleanno… Gaia ...

Fiammetta Cicogna svela cosa mangia in gravidanza : A pochi giorni dalla nascita delle sue bimbe, la modella 31enne condivide uno scatto dove mette in bella mostra il suo pancione rivelando la dieta seguita durante la dolce attesa. La gravidanza gemellare di Fiammetta Cicogna è agli sgoccioli e, mentre aspetta di vedere le bimbe che porta in grembo, la showgirl impegna il tempo dispensando consigli alle future mamme. Poche ore fa, infatti, su Instagram Fiammetta racconta di aver ...

Fiammetta Cicogna al nono mese di gravidanza : “Ho preso 11 kg e vi svelo la dieta” : Fiammetta Cicogna si prepara a diventare mamma e, al nono mese di gravidanza, rivela la dieta che le ha consentito di prendere 11 kg nonostante sia in attesa di due gemelle. La gestazione è ormai agli sgoccioli e Fiammetta si prepara al parto. La modella 31enne aspetta due bambine da Carl Hirschmann, imprenditore svizzero che le ha rubato il cuore. In questi giorni ha postato su Instagram una foto in cui mostra il pancione e fa un bilancio su ...

Fiammetta Cicogna - bilancio della gravidanza gemellare : 11 chili in 9 mesi : Guarda le fasi lunari e aspetta che arrivi il momento giusto. La gravidanza di Fiammetta Cicogna è agli sgoccioli e in attesa di vedere i bimbi che porta in grembo la modella dispensa consigli alle future mamme. Racconta di aver preso 11 chili in nove mesi grazie a una dieta a basso indice insulinico: “Non perché sono una psyco fissata col peso, ma perché fa bene!”. Scatta un selfie in lingerie davanti allo specchio mostrando un fisico asciutto ...

Fiammetta Cicogna al nono mese di una gravidanza gemellare : “Ho preso 11 kg - vi svelo la mia dieta” : Mancano ormai pochi giorni al parto e Fiammetta Cicogna ha condiviso con i fan una foto che la ritrae in splendida forma. La modella e compagna dell'imprenditore Carl Hirschmann aspetta due gemelli. In un lungo post pubblicato su Instagram ha svelato la dieta che sta seguendo per proteggere i suoi bebè.

Fiammetta Cicogna in grande forma al nono mese di gravidanza : «Due gemelli - ho preso 11 kg. Ecco i miei segreti» : Tra poco Fiammetta Cicogna diventerà mamma. La modella e conduttrice infatti è al nono mese di gravidanza e a breve darà alla luce due gemelli. Durante la gravidanza Fiammetta...