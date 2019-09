Collegio di Garanzia | ricorso del Montevarchi contro Figc ed Arezzo

Il 9 settembre l’udienza al Collegio di Garanzia contro i ricorsi per le iscrizioni : E’ stata fissata per il 9 settembre la prossima sessione di udienze del Collegio di Garanzia per discutere: il ricorso presentato alla A.S.D. Scuola CALCIO Astigiana contro il Comitato Regionale Piemonte – Val D’Aosta della FIGC LND per l’annullamento della delibera di mancata disamina della domanda di ammissione ai Tornei/Campionati Regionali under 14, 15, 16, 17; il ricorso presentato dalla societa’ A.D.C. ...

Collegio di Garanzia - ricorsi di Chievo ed Empoli a sfavore del Contributo solidaristico per le neo retrocesse : Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte di due dei tre club retrocessi, Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.a., contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lnpb) per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lnpb di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del ”Contributo solidaristico a ...

Caos Serie C - il Collegio di Garanzia conferma : nuovo ricorso del Cerignola : Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione/iscrizione ai Campionati professionistici – ha ricevuto un nuovo ricorso da parte della societa’ S.S. Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco CALCIO (FIGC) e della Lega Italiana CALCIO Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento di ratifica emesso dal Consiglio Federale della ...

Ripescaggi Serie C - il Collegio di Garanzia ha riammesso il Bisceglie! : Ripescaggi Serie C – Arriva la svolta nel campionato di Serie C, il torneo torna a 60 squadre ed il Girone C a 20 squadre. Secondo le ultime indiscrezioni è stato rigettato il ricorso del Cerignola, quindi è il Bisceglie la squadra ripescata nel campionato di Serie C. Sarà inserito nel girone C con altre 19 formazioni: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, ...

Collegio Garanzia respinge ricorsi Palermo e Foggia : Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, al termine della sessione di udienze, presieduta dal presidente Frattini, ha respinto il ricorso presentato il 14 giugno 2019, dal Palermo contro la societa' Frosinone Calcio e la Figc, e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/O l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Figc del 9 aprile ...

Palermo e Foggia - il Collegio di Garanzia respinge i ricorsi : Il Collegio di Garanzia dello Sport, a sezioni Unite, ha respinto entrambi i ricorsi presentati dal Palermo. Il primo riguardava la finale di ritorno dei playoff di Serie B 2017/2018 giocata contro il Frosinone e vinta dalla squadra ciociara con conseguente promozione al massimo campionato italiano, presentato per via dei presunti comportamenti antisportivi della squadra avversaria. L’altro ricorso riguardava i 20 punti di ...