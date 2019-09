Us Open, Berrettini vola in semifinale

Matteoè nella storia del tennis italiano. Il 23enne romano si è infatti qualificato per le semifinali degli USbattendo il francese Gael Monfilsper 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (7-5) in 3 ore e 56' di gioco nel match dei quarti di finale.è il secondo italiano a qualificarsi per le semifinali agòi Us:prima di lui riuscì nell'impresa solo Corrado Barazzutti nel 1977. Lala giocherà venerdì contro il vincente tra Nadal e Schwartzman.(Di giovedì 5 settembre 2019)