Salvini indagato a Roma per diffamazione nei confronti della Sea Watch

Denuncia Rackete - Salvini indagato : 14.25 E' arrivato a Milano ed è al vaglio dei Pm il fascicolo nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Salvini, indagato per diffamazione dalla Procura di Roma per gli insulti social a Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3. I Pm romani, a luglio,hanno già mandato gli atti a Milano per competenza territoriale. Nella Denuncia si chiedeva il sequestro dei profili social dell'ex ministro.Riportati anche post di Salvini e commenti di ...

Rackete - Salvini indagato per diffamazioneL'ex ministro : "Per me è una medaglia" : L'ex ministro è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete comandante della Sea Watch3. Nelle scorse settimane, la Procura di Roma ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza

Salvini indagato per diffamazione dopo la denuncia di Carola Rackete : Salvini indagato per diffamazione dopo la denuncia di Carola Rackete L’ex ministro dell’interno è sotto indagine dopo che la comandante della nave Sea Watch lo ha querelato in relazione ad alcuni presunti insulti nei suoi confronti apparsi negli account social del leader della Lega. Lui replica: "denuncia è per me una ...

Carola Rackete - Salvini indagato per diffamazione. «Per me è una medaglia» : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Carola Rackete - Salvini indagato per diffamazione. «Per me è una medaglia» : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Salvini indagato a Milano : denunciato per diffamazione rischia di perdere i "social" : La denuncia era stata presentata a luglio scorso dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Nella querela si...

Salvini indagato per diffamazione a Carola Rackete/ Migranti Sea Watch - guai Lega : Matteo Salvini indagato a Milano per diffamazione alla capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete: la denuncia, i social e i nuovi guai della Lega

Migranti - Matteo Salvini indagato per diffamazione di Carola Rackete : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Migranti - Matteo Salvini indagato per diffamazione di Carola Rackete : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Rackete - Salvini indagato per diffamazione : L'ex ministro è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola Rackete comandante della Sea Watch3. Nelle scorse settimane, la Procura di Roma ha inviato gli atti a Milano, dove Salvini ha la sua residenza

Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete - dice Repubblica : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, che lo scorso luglio lo aveva querelato alla Procura di Roma. Secondo quanto scrive Repubblica, «nelle scorse settimane la Procura di Roma ha

Carola Rackete lo denuncia - Matteo Salvini indagato. Gli atti alla Procura di Milano : Carola Rackete lo ha denunciato e ora l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini risulta indagato per diffamazione. Gli atti sono stati inviati alla Procura di Milano da quella di Roma in relazione agli insulti social nei confronti della capitana della Sea Watch 3. I magistrati romani, a luglio scors

Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti di Carola Rackete : L'ex ministro dell'Interno e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini è indagato per aver diffamato la capitana della Sea Watch Carola Rackete. In tweet e dirette Facebook, il leader della Lega l'aveva definita "sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale assassina, delinquente, criminale, pirata".Continua a leggere

Sea Watch - Salvini indagato per diffamazione della comandante Rackete : Atti inviati a Milano per competenza territoriale, essendo lì la residenza dell'ex ministro degli Interni