Quella tra Pd e M5s non è un' alleanza | ma un abbraccio mortale dice Luca Zaia

Formula 1 – La prima vittoria - il rapporto con Vettel e Quella previsione futura - Leclerc svela : “tra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e…” : Leclerc ci crede: il giovane monegasco carico e motivato dopo la vittoria a Spa! Ecco come il Ferrarista si vede tra 5 anni E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia di Formula 1. Dopo lo spettacolo dello scorso weekend a Spa, seppur con un dolore atroce per la scomparsa di Hubert, i tifosi della Ferrari sono carichi e motivati grazie alla vittoria di Charles Leclerc, per la prima volta in carriera sul gradino ...

Mauro Icardi - l'Atletico Madrid smentisce : l'unica trattativa che desiderano chiudere è Quella con Rodrigo : l'Atletico Madrid smentisce le indiscrezioni riportate dalla stampa italiana circa un possibile arrivo di Mauro Icardi in prestito dall'Inter. Secondo quanto riferisce Marca, fonti vicine al club sottolineano che l'unica trattativa che desiderano chiudere in questi ultimi giorni di mercato è quella

Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Lozano ha mostrato grande umiltá - Ancelotti lo vede n Quella zona di campo” : Francesco Modugno, volto di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per la parlare di Hirving Lozano: “Abbiamo subito potuto intuire che nonostante la sua giovane età, Lozano é un giocatore maturo. Se ne parla da qualche anno che ha talento. Ma quando arrivi in una società come il Napoli che ti paga quella cifra devi mettere in campo da subito le tue doti. Nel corso della presentazione ha mostrato grande umiltà, ha sempre ...

Roma - la strada è Quella giusta : in arrivo il difensore che può risolvere tutti i problemi : E’ il momento di un’analisi dopo la prima giornata di campionato, focus sulla Roma che ha l’obbligo di riscattare l’ultima deludente stagione. I giallorossi non sono andati oltre il pareggio davanti al pubblico amico contro il Genoa, 3-3 scoppiettante che ha confermato le impressioni della vigilia, la squadra di Fonseca giocherà ogni partita per conquistare la vittoria, si tratta infatti di un allenatore che ...

Come gestire il ritorno dalle ferie e Quella strana sensazione : Come gestire il ritorno dalle ferie e quella strana sensazione Per quindici giorni ho evitato di guardare telegiornali, leggere quotidiani, aprire agenzie, consultare hashtag, social o email. I miei soli contatti umani sono stati mia moglie, i commessi dei supermercati e gli amici che mi scrivevano “hai visto cos’è successo? Hai visto cos’ha detto? Hai letto quest’articolo?” e io che gli rispondevo postando panorami. Stamattina rientro e ...

Trapani - i bagnanti offrono aiuto alla venditrice ambulante : “Badiamo noi a tua figlia”. E una di loro racconta : “Un’Italia diversa da Quella raccontata sui social” : Una donna venditrice ambulante stava camminando in spiaggia, sotto il sole rovente. Con lei, la figlia piccola. Due o tre anni al massimo. La stanchezza, la difficoltà a gestire la bimba e la merce. Ma la foto diffusa dal curatore del blog Generazione Antigone, Lorenzo Tosa, racconta un proseguimento della storia che forse non ci si aspetta: alcuni bagnanti si sono avvicinati alla donna e si sono offerti di badare alla figlioletta. E’ ...

L’Italia Quella bella - su una spiaggia di Trapani. La storia di una mamma - venditrice ambulante - e di tutte le altre : In quest’estate di crisi di governo, di navi bloccate a largo troppo a lungo, di integrazione che, troppo spesso, si fa fatica, una storia bella arriva da una spiaggia di Trapani. L’ha raccontata una mamma via Facebook, ricordando quanta bellezza ci sia nella normalità. Perché se spesso a essere narrate sono soprattutto le cronache di odio e discriminazione, vale la pena condividere anche le piccole cose che ci ricordano ...

Tre anni dal terribile terremoto di Amatrice : il racconto di Quella notte e gli eventi sismici che portarono in pochi mesi alla tragedia di Rigopiano : Sono stati quasi trecento i morti. Trecento persone che, al caldo dei loro letti, cullati dal tepore estivo, dormivano sicuri nelle proprie abitazioni. Accadeva esattamente tre anni fa, ad Amatrice, dove alle 3:36 di notte del 24 agosto 2016, la terra ha tremato ad Amatrice e non solo, con una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato ...

CorSport : Oggi Lozano incontra il Napoli. Tra le case in ballo anche Quella di Sarri : Visite mediche pienamente superate, per Hirving Lozano. Il Corriere dello Sport scrive che non c’è più traccia della contusione rimediata contro il Den Haag, che costrinse il messicano a uscire dal campo sorretto a spalla dallo staff medico. Ieri il nuovo acquisto del Napoli si è concesso un breve tour romano, poi ha raggiunto via XXIV maggio per concludere le operazioni relative al contratto. Al quale manca solo l’importo della clausola, che ...

Juve : evaporata la trattativa per Matuidi al Monaco - in corso Quella per Rugani : La Juventus in questo momento è al lavoro con grande difficoltà per sfrondare la rosa che presenta pesanti esuberi in tutti i reparti. I candidati del parco attaccanti a lasciare la Vecchia Signora sono: Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, ma anche Paulo Dybala, qualora arrivasse un’offerta congrua potrebbe essere ceduto. L’esubero della terra di mezzo è stato individuato in Blaise Matuidi, centrocampista ritenuto inamovibile da Massimiliano ...

Caterina Balivo - sexy doccia in barca tra commenti hot. Poi Quella critica tanto fastidiosa : Caterina Balivo augura buon Ferragosto ai suoi followers su Instagram con due scatti davvero sensuali. La bella conduttrice ha pubblicato due foto in costume da bagno mentre risale dal mare a bordo...

Atletica - Coppa Europa 2019. Un quarto posto di qualità che fa bene a tutto il movimento azzurro. La strada è Quella giusta : Bello, come era difficile pronosticare ed immaginare.Il quarto posto dell’Italia nel Campionato Europeo per Nazionali rilancia l’Italia dell’Atletica su nuove dimensioni, sconosciute nelle ultime stagioni. È vero, all’appello mancavano i grandi nomi della Gran Bretagna ma anche in casa azzurra c’erano assenze pesanti come quelle di Gianmarco Tamberi e Federico Tortu che avrebbero portare altri punti pesanti alla causa azzurra. Non ci si deve ...

Grillo : "Quella di Salvini è una fuga - non un tradimento" : Beppe Grillo oggi ha pubblicato un posto sul suo sito che è stato condiviso sui social anche dal MoVimento 5 Stelle e dal suo capo politico Luigi Di Maio il quale, postandolo su Facebook, ha scritto "Beppe è con noi ed è sempre stato con noi! Il vero cambiamento è il taglio dei parlamentari. Le vere elezioni si fanno con 345 poltrone in meno. Serve cambiare. E subito!" Di Maio: "La Lega guardava i ...

Tav : bocciata la mozione M5s con 181 voti contrari - approvata Quella Pd con 180 voti : L'Aula del Senato ha bocciato la mozione M5s contraria alla realizzazione della Tav con 181 voti contrari. Hanno votato a favore 110 senatori. Il Movimento 5 stelle conta 107 senatori, quindi sono 3 in voti in più a sostegno della mozione pentastellata. La mozione del Pd, tre righe secche per dire sì alla Torino-Lione, è stata approvata con 180 voti favorevoli. La Lega, come preannunciato, ha votato a favore. I voti contrari sono stati ...