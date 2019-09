Freddie Mercury | un videoclip e un cofanetto speciale per i mancati 73 anni

I 73 anni di Freddie Mercury nella raccolta definitiva Never Boring : l’intera opera solista di una leggenda : I 73 anni di Freddie Mercury ricorrono oggi, 5 settembre, e per l'occasione i fan potranno scoprire tutta la sua produzione solista in musica, parole e immagini. Nato a Zanzibar nel 1946 con il nome di Farrokh Bulsara, ha guidato i suoi Queen verso l'Olimpo del rock creando una realtà fatta di autocelebrazione, rumore, chitarre distorte, epicità, sentimento e potenza. Per questo Justin Shirley-Smith, Kris Frederiksson e Joshua J Macrae - non di ...

Il Presidente dell’Argentina rischiò di morire soffocato perché al suo matrimonio volle imitare Freddie Mercury : Una storia incredibile quella che riguarda il Presidente dell’Argentina, Mauricio Macri. L’attuale Presidente del paese del Sud America rischiò di morire durante la festa del suo matrimonio. Mauricio Macri ha origini italiane, suo nonno era un noto imprenditore calabrese, prima di diventare Presidente dell’Argentina è stato governatore di Buenos Aires. L’ex governatore della capitale argentina si sposò con l’imprenditrice Juliana Awada ...

Stefano Sala imita Freddie Mercury/ Video in mutande "sei un mito - ma i calzini…" : Stefano Sala, il Video in cui imita Freddie Mercury conquista tutti! In mutande sulle note di 'I Want To Break Free', ma i calzini non piacciono.

Gli Hard Rock Cafe celebrano Freddie Mercury : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Hard Rock Cafe si prepara a festeggiare Freddie Mercury. Quest’anno nei Cafe di Firenze, Roma e Venezia per un’intera settimana si celebreranno la storia e la musica di Freddie Mercury: Nei tre Cafe è tutto pronto per ‘Freddie for a Week’ un’intera settimana dedicata ad un’icona della musica: da giovedì 5 settembre 2019 – compleanno di Mercury – fino a ...

"Io - tenore rock - per maestro ho avuto Freddie Mercury" - : Luca Pavanel L'ex enfant prodige spiega come avvicina la lirica ai giovani. Lo farà stasera a Verona con "La traviata" «L'opera deve andare avanti, trovare altri modi per arrivare al pubblico, conquistare i giovani. Io sono il primo tenore rock e lavoro in questa direzione». Ex enfant prodige che a soli 13 anni debuttò in Tosca nel ruolo del pastorello al fianco di Pavarotti, a 23 era già alla Scala e da star - amatissima pure al Met ...

La canottiera bianca alla «Freddie Mercury» è tornata - e qui vi spieghiamo come si indossa : La canottiera bianca, capo iconico grazie alle celebrità del cinema degli anni '70 e '80 e, soprattutto, grazie al leggendario Freddie Mercury, è ufficialmente tornata nel guardaroba maschile, che si indossi semplicemente come biancheria intima sotto la camicia, o come capo d'abbigliamento in bella vista. Quest'estate, la seconda opzione è quella più contemplata, sia perché, come vi abbiamo anticipato ...

Freddie Mercury/ Video - nessun suo 'sosia' nel tour mondiale dei Queen - Techetechetè - : Freddie Mercury a Techetechetè, Video: nessun 'sosia' nel tour dei Queen per volontà di Roger Taylor e Brian May che esaltano Adam Lambert