Difesa planetaria | la missione DART devierà un asteroide

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Gli esperti che lavorano alla prossimaspaziale congiunta, progettata per deviare ed analizzare asteroidi, si incontreranno a Roma dall’11 al 13 settembre. I rappresentanti della stampa sono stati invitati ad unirsi alla conferenza AIDA (Asteroid Impact Deflection Assessment) presso l’Aula Ottagona alle Terme di Diocleziano, Roma, per ascoltare degli ultimi progressi delladella NASA, dellaitaliana LICIA CubeSat e dellaHera dell’ESA. Conosciute nell’insieme come AIDA, queste missioni sono progettate intorno ad un tentativo di deviare l’orbita del più piccolo tra i due della coppia di asteroidi Didymos, che orbitano tra Terra e Marte, attraverso un impatto con un veicolo spaziale. Un secondo veicolo spaziale – spiega in una nota l’Agenzia Spaziale Europea – esaminerà il sito dell’impatto e ...

