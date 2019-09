Ariana Grande | un arresto per la morte dell’ex fidanzato Mac Miller

Ariana Grande : ecco come ha celebrato l’anniversario del suo primo album “Yours Truly” : Uscito sei anni fa The post Ariana Grande: ecco come ha celebrato l’anniversario del suo primo album “Yours Truly” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : causa da 10 milioni contro Forever 21 : Ariana Grande ha fatto causa al colosso del fashion retail 'Forever 21' per aver usato la sua immagine, i testi delle sue canzoni e una modella che le assomiglia per la nuova campagna pubblicitaria. causa da 10 milioni per aver usato l'immagine della cantante Forever 21 è un colosso del fashion retail cino-americano dal profitto miliardario che appartiene ai fratelli Do Won Chang e Jin Sook Chang. In causa anche il brand di make up e prodotti di ...

La cantante Ariana Grande ha fatto causa a Forever 21 perché l’azienda di abbigliamento avrebbe usato la sua immagine senza autorizzazione : La cantante americana Ariana Grande ha fatto causa all’azienda di abbigliamento fast fashion Forever 21 perché a suo dire l’azienda avrebbe «rubato il suo nome» per vendere capi di abbigliamento e cosmetici, e ha chiesto 10 milioni di dollari (9

Perché Ariana Grande ha deciso di cancellare i prossimi meet & greet dello Sweetener World Tour : Una scelta difficile ma necessaria The post Perché Ariana Grande ha deciso di cancellare i prossimi meet & greet dello Sweetener World Tour appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha svelato come sono nate alcune canzoni dei suoi ultimi album : Adoriamo <3 The post Ariana Grande ha svelato come sono nate alcune canzoni dei suoi ultimi album appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha risposto per le rime a chi l’ha accusata di usare l’autotune durante i suoi concerti : "Let me shine, damn" The post Ariana Grande ha risposto per le rime a chi l’ha accusata di usare l’autotune durante i suoi concerti appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande non incontra i fan per un attacco di panico : Vittima ormai da tempo di violenti attacchi d'ansia e panico, la popstar non se l'è sentita di incontrare di persona i suoi fan per ringraziarli dopo il suo concerto in Belgio e sui social si è scusata con i suoi ammiratori. Ariana Grande ha annullato un incontro con i fan per un attacco di panico. Dopo il primo dei concerti che sta tenendo in Belgio durante il suo “Sweetener World Tour”, avrebbe dovuto incontrare i fan, ma non ...

Ariana Grande annulla un incontro coi fan in Belgio per attacchi di panico : Ariana Grande sta girando il mondo con il suo team in occasione dello Sweetener World Tour, la tournée che celebra i successi dell'album "Sweetener", vincitore di un Grammy Award, e di "Thank U, Next", che ha consentito all'artista di giungere per la prima volta in cima alla classifica Billboard Hot 100. Ariana: 'La mia ansia e la mia depressione sono state ai massimi storici' La cantante e attrice americana non ha più voglia di nascondere la ...

ClioMakeUp trucca Giulia Penna come Ariana Grande : La regina dei beauty tutorial conduce per Vanity Fair la video rubrica di bellezza «Beauty Icons», in cui una star si trasforma in un’altra star grazie al trucco. In un brioso gioco da ragazze ClioMakeUp crea sulla cantante Giulia Penna un look sexy alla Ariana Grande. Guardatela all’opera

ClioMakeUp trasforma Giulia Penna in Ariana Grande : ClioMakeUp, all’anagrafe Clio Zammatteo, 36 anni e bellunese, la beauty influencer con oltre 1,277.897 iscritti su Youtube e 2,6 milioni di followers su Instagram, conduce come special guest di Vanity Fair una video masterclass trucco, la prima di una miniserie che ci regalerà insights imperdibili. Clio che dalla sua camera da letto di New York, undici anni fa, ha iniziato con i beauty tutorial quando YouTube ancora non era inflazionato da ...

Lana Del Rey ha fatto dei bellissimi complimenti a Billie Eilish e Ariana Grande : Le adora! The post Lana Del Rey ha fatto dei bellissimi complimenti a Billie Eilish e Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Lady Gaga e Ariana Grande aderito alla campagna “Bans Off My Body” contro le restrizioni sull’aborto : Lady Gaga, Ariana Grande e Lizzo hanno aderito alla campagna “Bans Off My Body” di Planned Parenthood per sensibilizzare sulle restrizioni all’aborto negli Stati Uniti. Sono solo altre 3 dei 140 musicisti che hanno deciso di supportare la causa, tra cui Nicki Minaj, Miley Cyrus, Demi Lovato, Dua Lipa, Billie Eilish, HAIM, John Legend, Bon Iver, Beck, Kacey Musgraves, Hayley Kiyoko e Sleater-Kinney. Gli artisti sono stati ...

MTV VMA 2019 - VINCITORI E DIRETTA/ Ariana Grande e quei complimenti... - replica - : MTV Video Music Awards 2019, DIRETTA streaming e repliche: ecco dove vederli e i VINCITORI di tutte le categorie. I complimenti di Ariana Grande

Ariana Grande ha adorato la performance di Miley Cyrus agli MTV VMA 2019 : Legends support legends The post Ariana Grande ha adorato la performance di Miley Cyrus agli MTV VMA 2019 appeared first on News Mtv Italia.