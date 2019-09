Speriamo che ​questi partner di governo siano più leali dei precedenti | dice Casaleggio

Fonte : agi

(Di mercoledì 4 settembre 2019) "Coinvolgere i cittadini nelle scelte della politica è possibile". Davide, 43 anni, presidente dell'associazione Rousseau, in una intervista all'AGI siestremamente soddisfatto della consultazione on line, che ha dato il via libera alConte 2 tra M5s e Pd. Partecipazione al voto e risultato: due sorprese? Molti osservatori parlavano di decisione presa da un pugno di militanti e di un risultato in cui sarebbe prevalso con ogni probabilità il no. Previsioni azzardate? "Se negli ultimi 10 anni ci fossimo lasciati influenzare da previsioni e pareri di tuttologi e senti esperti che affollano i talk show nostrani, probabilmente oggi il Movimento 5 Stelle non sarebbe la forza di maggioranza di questo nuovoe non avremmo mai realizzato una piattaforma come "Rousseau" che ieri ha permesso a quasi 80.000 iscritti, un italiano su 700, di contribuire ...

