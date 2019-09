Piangere per niente

CorSera : l’ostracismo di Icardi ha fatto Piangere perfino Wanda Nara : Con il passaggio in prestito di Icardi alPsg si chiude la trattativa più tormentata dell’estate. Un tira e molla partito questa primavera a campionato ancora in corso e che ha trovato la parola fine a poche ore dalla chiusura del mercato. Una vittoria dell’Inter e di Marotta, anche se l’argentino ha avuto un rinnovo del contratto e un aumento dello stipendio, ma ha comunque dovuto accettare il volere della società e di Conte ...

Il Re leone non ha più occhi per Piangere : Nella vicenda de “Il Re leone” edizione 2019 non si troverà nulla di nuovo. A parte qualche dritta di Pumba ad hoc per i tempi nuovi (lombrichi “a Km. 0” e un empito anti-bullismo contro le iene), la potenza shakespeariana della storia resta intatta, quanto ben nota.La reale novità è l’incredibile perfezione del rendering animale che domina la scena, ma proprio questo culmine tecnico che ...

Roberto Il Baffo al Ministero dello Sviluppo economico? L’inarrestabile voglia di ridere (per non Piangere) sulla crisi di governo : Forse non è «la più pazza del mondo» (superata da certi pasticci passati in centro-America), ma di sicuro è la più spassosa. Ispiratrice di battute più di Sanremo, soggetto di meme più di Game of Thrones e aguzzatrice d’ingegno più della necessità, la crisi di governo ci ha ricordato due bisogni tanto umano quanto primordiali: uno, ridere per non piangere. Due, “vendicarci” di quelli là. Perché è in quei pochi giorni in cui li vediamo senza ...

Stress - dovremmo Piangere più spesso : trattenere le lacrime genera dei disturbi pericolosi per la salute : Si dice che piangere non serva a nulla, che sia inutile piangere sul latte versato, e che versare lacrime faccia male alla salute fisica e psicologica. La scienza però non è d' accordo, perché è dimostrato che il pianto ha un suo effetto benefico in generale, ed in particolare sul cuore, sulla press

“Non smetto di Piangere”. Per Luca Zingaretti è un lutto devastante : È un anno difficilissimo per Luca Zingaretti, per il Commissario Montalbano. Dopo la morte di Andrea Camilleri oggi una nuova notizia tuona sulla Sicilia e su tutta l’Italia della televisione: è morto Alberto Sironi, il regista della storica serie tv. Aveva 79 anni, era nato a Busto Arsizio e dopo gli studi al Teatro Piccolo di Milano ha iniziato a lavorare per la Rai negli anni Settanta. E subito il cordoglio è stato immenso, soprattutto da ...

Il cordoglio della SSCN per Camilleri : “Quanto ci hai fatto Piangere e quanto ci hai fatto ridere” : Andrea Camilleri, il creatore del Commissario Montalbano, è morto a Roma all’età di 94 anni. La Società Calcio Napoli ha espresso il suo cordoglio con un tweet in cui il presidente e tutto il club manifestano la loro vicinanza alla famiglia dello scrittore, uno dei più grandi in Italia. “Ci mancheranno la tua personalità, la tua cultura, i tuoi romanzi”, scrive il Napoli. Ecco il testo del messaggio. Il Presidente ...