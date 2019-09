Fadil morta per aplasia midollare

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Finalmente, a distanza di oltre sei mesi dalla morte arrivata dopo un ricovero di oltre un mese e una terribile agonia, i familiari di Imanepotranno dare degna sepoltura alla 34enne modella marocchina, che fu tra le testimoni chiave delle inchieste sul caso Ruby, compresa l'ultima che vede a processo Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. E mentre i pm hanno firmato oggi il nullaosta alla restituzione della salma alla famiglia, svanisce anche definitivamente quell'alone di mistero che si era creato attorno alla scomparsa della giovane: nessun avvelenamento doloso, hanno stabilito i medici legali, ma una forma didi cui ancora, comunque, non sono note le cause esatte. L'inchiesta, che era stata aperta per omicidio volontario, va ora, dunque, verso una richiesta di archiviazione, anche perche' non sono state individuate nemmeno responsabilita' ...

