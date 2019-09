Università | al via il test per le facoltà a numero chiuso

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 3 settembre 2019), al via ilper leIniziano in tutta Italia le prove per i corsi di laurea ad accesso programmato. Si parte con Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana

Corriere : Oggi al via il test di Medicina, 60 le domande: ne passa uno su cinque - bizcommunityit : Test Medicina 2019 al via. L’incubo delle domande di cultura generale - myssentropia : RT @LeleAngeli: Ragazzi in ansia per il #testdimedicina, io vi dico: è un periodo storico fantastico per imparare, con internet avete acces… -