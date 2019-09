Matteo Salvini dopo il voto su Rousseau | Scappate | ma durate poco Mai col Pd

Elsa Fornero contro Matteo Salvini : l'ultima conversione - ora è diventata... grillina : "Un governo che prima aveva Matteo Salvini come figura dominante, nettamente prevalente, e che ora non ha più Salvini è sicuramente una discontinuità". Elsa Fornero, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, attacca il leader della Lega e si schiera dalla parte del governo giallo-

Nicola Zingaretti - l'ultima sfida a Matteo Salvini : chiede al M5s una poltronissima in Europa : Oramai ci siamo. Se il verdetto della piattaforma Rousseau dovesse essere favorevole all' asse giallorosso, già in serata Giuseppe Conte potrebbe presentarsi al Quirinale per sciogliere la riserva, accettare l' incarico e sottoporre la lista dei ministri a Sergio Mattarella. Al momento, però, la squ

Matteo Renzi scippa lo slogan a Matteo Salvini : "Prima gli italiani lo dico io" : Guarda come gongola. Si parla di Matteo Renzi, che dopo aver dato il là alla manovra che sta portando all'inciucio Pd-M5s, è tornato al centro del dibattito politico. Nel giorno del voto sulla piattaforma Rousseau, intercettato dai microfoni di La7 nel corso della maratona di Enrico Mentana, torna a

Matteo Salvini fa scuola : il rosario tatuato di Federica Pellegrini finisce su Instagram : Da Matteo Salvini a Federica Pellegrini, la testimonianza della propria fede passa dai simboli. Se l’ormai ex vicepremier aveva fatto parlare di sé per aver mostrato in più occasioni pubbliche il rosario, oggi la campionessa mondiale nei 200 stile libero sceglie di tatuarsi lo stesso oggetto dandone testimonianza con uno scatto pubblicato su Instagram.Nella foto si vede la 31enne oro mondiale sdraiata mentre un tatuatore ...

Bologna - richiedente asilo iscritta all’anagrafe : il Viminale fa di nuovo ricorso. Avvocati migrante : “Colpo di coda di Matteo Salvini” : Non sono bastate due sconfitte in tribunale, l’ultima delle quali lo scorso 9 agosto. Il Viminale ha deciso di ricorrere nuovamente per chiedere l’insussistenza del diritto all’iscrizione di una richiedente asilo all’anagrafe del Comune di Bologna. Ad annunciarlo la Onlus Avvocato di strada che in questo iter processuale ha seguito la donna. Un “colpo di coda” di Matteo Salvini, ormai prossimo a lasciare il ...

Matteo Salvini a Stasera Italia : "Quota 100? Pd e M5s devono passare sul mio cadavere" : Torna in tv Nicola Porro con Quarta Repubblica, la cui ripartenza su Rete 4 è stata anticipata da Mediaset causa crisi di governo e inciucio Pd-M5s. E con lui torna Matteo Salvini, primo intervistato in questa nuova edizione del programma. E il leader della Lega è un fiume in piena. "Salvini - preme

Governo - Matteo Salvini : «Sulle poltrone uno spettacolo disgustoso - da vecchio regime» : «Uno spettacolo disgustoso». Così l'ex vicepremier Matteo Salvini commenta gli ultimi sviluppi dell'intesa Movimento 5 Stelle e Pd, a pochi minuti di distanza...

Matteo Salvini - rabbia e orgoglio : "Pd e M5s - solo poltrone. Spettacolo disgustoso - Lega fuori dal teatrino" : "Una vergogna, uno Spettacolo disgustoso". Matteo Salvini ascolta allibito i video di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio e non può trattenere la rabbia. Il premier incaricato invita gli elettori del M5s a votare a favore del governo sulla piattaforma Rousseau, il leader grillino fa ufficialmente un pass

Matteo Salvini - ultimo sfregio di Moscovici : "Non piangerò quando andrà all'opposizione. Pd e M5s da tentare" : "Penso che è un'esperienza che debba essere tentata". Pierre Moscovici è spudorato, ma non sorprendente. Il Commissario Ue agli Affari economici uscente, francese e socialista, in un'intervista al canale televisivo francese LCI commenta così la possibile formazione di un nuovo governo tra M5s e Pd e

Matteo Salvini apre ai delusi del Movimento : pronto ad evitare il Conte bis : I grillini continuano a fare i conti senza Matteo Salvini. Ma il leader della Lega apre ai delusi dal grillismo.

Crisi con Francesca Verdini - Matteo Salvini nega : “Surreale - è in giro con me da 3 giorni” : È una fake news la notizia della Crisi tra Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini, figlia dell'ex senatore Denis Verdini. “Hanno sentito il tizio che lei non sente da cinque anni, è surreale” dichiara il leader della Lega, riferendosi al presunto oggetto della Crisi, l’ex tentatore di Temptation Island Rodolfo Salemi.Continua a leggere

Lifeline - la nave Ong forza il divieto : sequestrata dalla GdF. Matteo Salvini : "Avete sbagliato ministro" : "Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia" sbotta Matteo Salvini subito dopo la notizia che la nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline sta facendo rotta verso Poz

Nessuna crisi - Matteo Salvini e Francesca Verdini stanno (ancora) insieme : Matteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al raduno della LegaMatteo Salvini, con Francesca Verdini al ...

Migranti - dopo Matteo Salvini anche i ministri Trenta e Toninelli firmano divieto di ingresso per Alan Kurdi : dopo il vicepremier Matteo Salvini, anche i ministri della Difesa e dei Trasporti Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il decreto che vieta l’ingresso in acque italiane alla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, che ieri si è diretta verso Lampedusa dopo aver soccorso in mare, in acque Sar maltesi, 13 Migranti – tra cui 8 bambini – che si trovavano in difficoltà a bordo di un barchino sovraccarico. A dare la ...