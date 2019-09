Juve | Chiellini e De Sciglio infortunati ma Ramsey potrebbe essere pronto per Firenze

Infortunati Juventus - svelati i tempi di recupero di Chiellini e De Sciglio : Infortunati Juventus – Inizio dolce-amaro per la nuova Juventus di Sarri, due vittorie su due, sprazzi di Sarrismo e di dominio del gioco, nonostante il blackout di 20 minuti contro il Napoli ma soprattutto due Infortunati: Chiellini e De Sciglio. Molto più gravi le condizioni del capitano bianconero rispetto al terzino, però l’ex Milan era […] More

Lista Champions League Juventus - oggi l'elenco completo : cosa cambia dopo l'infortunio di Chiellini : Nelle serata di ieri è andata in archivio la finestra di calciomercato, campagna estiva dai due volti per la Juventus, sono arrivati comunque calciatori importanti come il difensore de Ligt, i centrocampista Ramsey e Rabiot a parametro zero mentre è andato in porto lo scambio tra Cancelo e Danilo, l'ex Manchester City si è già messo in mostra con buone giocate ed il gol contro il Napoli. Tanti problemi invece in uscita dove la ...

Juventus – Infortunio Chiellini : domani l’intervento - ecco quando tornerà in campo : Chiellini domani sotto i ferri per la lesione al legamento crociato anteriore: i tempi di recupero del difensore bianconero Momento difficile per Giorgio Chiellini: il difensore bianconero si è infortunato alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, valida per il secondo turno del campionato di Serie A. Chiellini, che si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sarà operato domani ad Innsbruck dal professore ...

Juventus - Chiellini promette : rientrerà a marzo quando si deciderà la Champions (RUMORS) : La nota stonata di fine agosto alla Juventus è stata sicuramente l'infortunio rimediato da Chiellini: la rottura del crociato anteriore è stata una mazzata sia per il giocatore ma in generale per tutta la rosa bianconera, che non avrà il suo leader a guidarla. La presenza in panchina però nel match contro il Napoli si è dimostrata decisiva per la Juventus, in quanto il bianconero ha dato coraggio e sostegno a tutti, essendo oramai un riferimento ...

Juve - operazione in Austria per Chiellini - Barzagli potrebbe entrare nello staff di Sarri : La Juventus, in questi giorni, non sarà alla Continassa visto che Maurizio Sarri ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi. I bianconeri riprenderanno gli allenamenti mercoledì pomeriggio e il gruppo sarà piuttosto ristretto vista l'assenza dei nazionali. In questi giorni, però, l'attenzione del mondo Juve sarà tutta per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero sarà operato nella giornata di domani. Stando a quanto riporta Tuttosport, ...

Juventus - infortunio Chiellini : lesione del crociato - out 6-7 mesi : infortunio Chiellini- Brutte notizie dall’infermeria bianconera. Giorgio Chiellini ha rimediato una distorsione del ginocchio destro con interessamento dei legamenti. Lungo, lunghissimo stop per il capitano bianconero, il quale sarà operato nei prossimi giorni e dovrà stare fermo per circa 6-7 mesi. Leggi anche: Pagelle e Highlights 2^ giornata: tabellini e voti, LIVE Bologna-SPAL infortunio Chiellini, […] L'articolo Juventus, ...

Mercato Juventus : nome a sorpresa dell'ultim'ora per sostituire Chiellini : Mercato Juventus – Dopo la vittoria sul Napoli, la dirigenza bianconera è tornata a concentrarsi sul calcioMercato. Mancano pochi giorni alla chiusura delle trattative, ma c'è da sostituire lo sfortunato Chiellini. L'infortunio del capitano bianconero ha cambiato le carte in tavola della dirigenza, chiudendo così le porte alla possibile partenza di uno tra Demiral e […]

Juventus - Bild : 'Boateng del Bayern Monaco per sostituire Chiellini' : La brutta notizia dell'infortunio di Giorgio Chiellini non ha condizionato la Juventus, che è riuscita a vincere contro il Napoli nella seconda giornata di Serie A in un match avvincente che ha visto i bianconeri realizzare il gol decisivo del 4 a 3 a pochi secondi dalla fine del match, grazie ad una sfortunata autorete di Koulibaly. Ritornando all'infortunio del difensore bianconero, è probabile che la dirigenza decida di trattenere Rugani, in ...

Calciomercato Juventus - individuato il sostituto di Chiellini : ad un passo Jerome Boateng : Jerome Boateng è vicino a lasciare il Bayern Monaco dopo otto anni, destinazione Juventus. Secondo quanto riferisce la Bild, l’esperto difensore centrale tedesco è il rinforzo individuato dai bianconeri per sopperire alla lunga assenza per infortunio di Giorgio Chiellini. Boateng è ormai fuori dai piani tecnici del tecnico del Bayern Niko Kovac, è infatti rimasto ancora una volta in panchina con il Magonza. Oggi Boateng non si è ...

Bild : la Juve tratta con il Bayern Boateng per sostituire Chiellini : Arriva l’ultima voce di mercato secondo cui la Juventus sarebbe in trattativa con il Bayern per Jerome Boateng: il 30enne difensore tedesco sostituirebbe Chiellini che sarà out per 6 mesi a causa della rottura del legamento. Ci sono diversi indizi che lasciano pensare che il trasferimento si farà, tra cui il fatto che Boateng non si è allenato con il resto del gruppo. Lo confermerebbe la Bild che parla di soluzione ideale per il ...

Juventus - il messaggio social di Chiellini dopo l’infortunio : “il destino mi ha regalato una sfida - la vincerò” [FOTO] : Giorgio Chiellini ha pubblicato un messaggio social su Instagram dopo l’infortunio: il difensore della Juventus pronto a vincere anche questa sfida Inizia con il piede sbagliato la stagione di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha accusato un grave problema al crociato del ginocchio destro che lo terrà fuori per diversi mesi, mettendo a rischio la sua intera annata. Attraverso un messaggio social il centrale bianconero si ...

Juventus - Chiellini potrebbe essere operato martedì 3 settembre : Ieri sera 31 agosto, la Juventus ha battuto il Napoli per 4-3. I bianconeri per 60 minuti hanno giocato davvero benissimo annichilendo l'avversario e si portavano avanti per 3-0 grazie all reti di Danilo, Higuain e Cristiano Ronaldo, poi un calo fisico e alcuni errori su palle inattive i partenopei pareggiavano i conti. Ma a pochi secondi dal fischio finale l'autore di Koulibaly ha consegnato la vittoria alla Juve. Nel corso dei novanta minuti i ...

Juve - Chiellini non avrebbe apprezzato parole di de Ligt sul suo mancato impiego a Parma : La Juventus raccoglie un'importante vittoria contro il Napoli, con 60 minuti giocati molto bene in cui i bianconeri si erano portati avanti per 3 a 0 grazie ai gol di Danilo, Higuain e Cristiano Ronaldo. Nei 15 minuti successivi, complice una Juve sicuramente più stanca, il Napoli è riuscito a pareggiare la partita mentre il gol del definitivo 4-3 per i bianconeri è arrivato allo scadere dei minuti di recupero per un autogol di Koulibaly. Nella ...

Chiellini che va a consolare Koulibaly è la foto più bella di questo Juve-Napoli : Il calcio è fatto di agonismo, di falli, di urla, di sgambetti e sgomitate mentre di è in campo e finché l'arbitro non fischia la fine. Ma quando tutto finisce restano gli uomini e lo dimostra la foto di Chiellini con le gruccie per l'intervento subito al crociato rotto che va a consolare un giocatore disperato come #Koulibaly. La foto e un gesto di fair play che vale più di mille parole.