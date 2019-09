Grillo ha dato il consiglio giusto a Di Maio | fare un passo indietro dice

Svolta di Grillo : sì al fronte anti-Salvini. E apre alla deroga sul terzo mandato : Contatti Fico-Franceschini. I parlamentari in chat si rivoltano contro Di Maio a favore del patto con il Pd

L’affondo di Grillo contro le elezioni. E dà il via libera al terzo mandato : Il leader e la linea a Di Maio, sì a nuove alleanze. Fico a Salvini: solo i presidenti convocano le Camere

Da Grillo al “mandato zero” di Di Maio - la mutazione genetica del M5S : “mandato zero” per i consiglieri comunali, “facilitatori” nazionali e struttura regionale, possibilità di stringere alleanze con liste civiche a livello locale. Da oggi a domani i 100mila...

Mandato zero - Rizzetto (Fdi) : “Di Maio inadeguato e attaccato a poltrone. Anche Grillo lo stronca” : Il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, intervistato da Fanpage.it commenta la decisione del M5s e di Luigi Di Maio di abolire la regola del doppio Mandato per i consiglieri comunali: "È una inversione a U notevole, drammatica. Grillo ha stroncato questa iniziativa con la sua consueta ironia, scomunicando Di Maio". Secondo Rizzetto con questa scelta Di Maio si è dimostrato "inadeguato" e sta facendo "di tutto per l'attaccamento alle ...

Beppe Grillo ironizza sul "Mandato zero" : "Il mandato in corso è il primo di un lungo viaggio" : Beppe Grillo dice la sua sul “mandato zero”, la formula lanciata da Luigi Di Maio per superare il vincolo dei due mandati per gli esponenti del Movimento 5 stelle. Su Twitter il fondatore ironizza: “Il mandato ora è in corso è il primo di un lungo viaggio... ma di andarmene a casa non ho proprio il coraggio...”. E Grillo accompagna le sue parole con un link a un pezzo di Julio Iglesias dal titolo ...