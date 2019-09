Astronomia | esopianeti | scoperta l’impronta digitale terrestre

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Un team di astronomi canadese della McGill University, ha individuato una sorta di ‘impronta’ della Terra che potrebbe essere utilizzata per identificare un esopianeta in grado di sostenere la vita. La– spiega Global Science – è stata possibile grazie alle analisi di oltre un decennio di dati provenienti dal satellite Scisat della Canadian Space Agency, utilizzati per costruire uno spettro di transito della Terra – un’improntaper l’atmosfera nella luce infrarossa – che mostra la presenza di molecole chiave per la ricerca di mondi abitabili. Ciò include la presenza simultanea di ozono e metano, che gli scienziati si aspettano di vedere solo quando esiste una fonte organica di questi composti sul pianeta. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Monthly of the Royal Astronomical Society, potrebbero aiutare gli scienziati a determinare ...

