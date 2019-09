Fonte : gossipetv

(Di lunedì 2 settembre 2019)la showgirla solu 30 anni colpita da fuochi d’artificioa soli 30 anni durante un. Increduli ancora i sostenitori dellae ballerina spagnola che si stava esibendo con la Super Hollywood Orchestra e che mai avrebbe immaginato che quella sarebbe stata la sua ultima performance. … L'articoloinper laproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Joana Sainz morta in concerto, tragico incidente per la popstar - piobulgaro : Joana Sainz muore al suo concerto colpita da un fuoco d'artificio Leggi qui ? - Mafara72 : RT @RaiNews: La donna era in concerto con la Super Hollywood Orchestra vicino Madrid quando è esploso un ordigno pirotecnico che era stato… -