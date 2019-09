Ismail Ajjawi | ammesso ad Harvard ma respinto alla frontiera per colpa dei social network

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) Essere ammessi adma non poter iniziare a frequentare i corsi universitari perché qualche amico ha fatto commenti considerati ostili nei confronti del governo statunitense. È quanto accaduto a, 17enne di origini palestinesi, residente a Tiro, in Libano. Secondo quanto riporta “TheCrimson”, il quotidiano ufficiale della prestigiosa università americana, il giovane, arrivato all’aeroporto Logan di Boston, aveva il passaporto in regola, ma dopo lunghi controlli da parte della polizia di, è stato. Secondo lo stesso quotidiano il Dipartimento di stato americano si è rifiutato di fornire informazioni specifiche sul caso del giovane, ma il portavoce dell’immigrazione statunitense Michael S. McCarthy ha spiegato che la polizia diha ritenutonon idoneo ...

