Formula 2 | Juan Manuel Correa resta in terapia intensiva | gli aggiornamenti sulle sue

(Di lunedì 2 settembre 2019) Il pilota del Sauber Junior Team, coinvolto nell’incidente che ha ucciso Anthoine Hubert,ricoverato inpresso l’ospedale di Liegiin, il pilota del Sauber Junior Team coinvolto nell’incidente avvenuto in Gara-1 di F2 a Spa in cui ha perso la vita Anthoine Hubert. AFP/LaPresse Il 20enne ha riportato fratture ad entrambe le gambe ed un lieve infortunio alla colonna vertebrale, che hanno costretto i medici ad intervenire per oltre quattro ore. L’entourage diha aggiornato questa mattina i fan sui social, pubblicando un messaggio per rivelare le condizioni del pilota nativo di Quito: “dopo 4 ore di intervento chirurgico, JM ha iniziato il suo recupero. Sarà infino a domani. La sua famiglia. considerata la tristezza del tragico evento, è grata a tutti i fan che ...

SkySportF1 : Operato a Liegi Juan Manuel #Correa Per lui fratture a entrambe le gambe e una leggera lesione al midollo spinale G… - LucianoQuaranta : RT @SkySportF1: Operato a Liegi Juan Manuel #Correa Per lui fratture a entrambe le gambe e una leggera lesione al midollo spinale Gli aggio… -