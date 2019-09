Campidoglio | al via percorso per nuove residenzialità per anziani

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Roma – Approvato in Giunta l’Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata ‘Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma Capitale’). L’Accordo persegue obiettivi in favore delle persone anziane all’interno di 2 comunita’ alloggio (capienza 10 persone ciascuna) e di una convivenza in semiautonomia/cohousing (capienza 5 persone) presso Parco di Vejo, struttura di proprieta’ dell’amministrazione. Nel biennio di attuazione, l’anziano sara’ posto al centro della comunita’ territoriale (sensibilizzando le realta’ locali attraverso attivita’ ed iniziative ad hoc e promuovendo modelli culturali inclusivi) e di quella residenziale in cui sara’ presente il personale Iras: un responsabile ...

