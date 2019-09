Accompagna il figlio in ospedale e dà in escandescenze

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Giovanni Vasso Crollo di nervi: un 47enne ha preso a pugni arredi e mobili al pronto soccorso dell'di Solofra, in provincia di Avellino, e si è feritoiline, in preda a una crisi di nervi, sfascia a pugni il pronto soccorso. È accaduto a Solofra, in provincia di Avellino. L’episodio s’è consumato nel fine settimana appena trascorso, l’uomo – un 47enne irpino – ha finito per ferirsi a una mano. Aveva appena portato ildi 14 anni in. Il ragazzo era in preda a dolori allo stomaco e ai conati di vomito. Quando il giovane è stato soccorso dai medici, il padre – con ogni probabilità per un cedimento di nervi – ha avuto una crisi che si è sfogata con rabbia. Ha preso a pugni mobili e suppellettili dell’“Agostino Landolfi”. Ha colpito una porta, danneggiandola. Quindi ha rotto un apparecchio per la misurazione della ...

