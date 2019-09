VIDEO Charles Leclerc vince il GP del Belgio F1 | finalmente l’Inno di Mameli a Spa Prima

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : la prima memorabile vittoria di Charles Leclerc - sigillo storico a Spa : Vincere la prima gara della propria carriera nella massima categoria del motorsport in un palcoscenico come Spa-Francorchamps significa davvero che la stoffa non manca. Charles Leclerc fa suo il Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno e spezza quella specie di sortilegio che in questo campionato aveva negato due successi al monegasco negli ultimi chilometri. Questa volta no. In questa occasione il portacolori della Ferrari non si è fermato e ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Belgio F1 2019 : “Ho buone sensazioni per la gara” : Record della pista di Spa-Francorchamps e terza pole della carriera in Formula 1 per Charles Leclerc, autore di una prestazione strepitosa nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio 2019. Il monegasco della Ferrari è stato sempre il più rapido in tutte le sessioni di qualifica ed ha rifilato alla fine ben sette decimi all’altra Rossa di Sebastian Vettel e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO dell’intervista ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : il momento della pole position a Spa di un fantastico Charles Leclerc : Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo delle qualifiche valevoli per il Gran Premio del Belgio 2019 ed ha conquistato la terza pole position della sua carriera in Formula 1. Una prestazione fantastica a coronamento di un avvio di weekend magnifico in cui ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più rispetto al compagno di squadra Sebastian Vettel (2° a 0″7) e ai rivali della Mercedes e della Red Bull. Di seguito il VIDEO del momento ...

VIDEO Sebastian Vettel e Charles Leclerc dominano le FP1 del GP del Belgio - Ferrari scatenate a Spa : la classifica dei tempi : Sebastian Vettel ha giganteggiato nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2019 e ha fatto segnare il miglior tempo del venerdì mattina, giornata di rientro dalle vacanze per il Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di un paio di decimi a dimostrazione dell’ottimo rendimento delle Rosse sul tracciato di Spa che sembra essere particolarmente congeniale alle caratteristiche delle vetture di ...

VIDEO F1 Charles Leclerc GP Ungheria 2019 : “Errore inaccettabile nel Q1 - alla fine però ho estratto il massimo dalla vettura” : Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto la qualifica del GP di Ungheria 2019, risultando la migliore delle Ferrari in Q3 nonostante la vettura si sia rivelata parecchio lontana dalle Mercedes e da Verstappen nel time-attack finale. Il monegasco ha commesso un brutto errore sul finale del Q1, sbattendo la sua vettura sul muro dell’ultima curva ma fortunatamente i meccanici sono riusciti a rimetterlo in pista per il turno successivo, con ...

VIDEO Charles Leclerc sbatte contro il muro in qualifiche - che errore con la Ferrari. Riparazione lampo dei meccanici : Charles Leclerc si è reso protagonista di un errore imperdonabile durante il Q1 delle qualifiche del GP di Ungheria, il tedesco era già certo di un posto nel Q2 ma ha voluto forzare il passo e ha sbagliato all’ultima curva del tracciato dell’Hungaroring: alla fantomatica 14 si è girato ed è andato a sbattere col retrotreno contro il muro. I meccanici della Ferrari sono riusciti a riparare la vettura in tempo record e a rimettere in ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nelle qualifiche del GP Ungheria : Ferrari contro il muro all’ultima curva : Charles Leclerc ha commesso un grave errore durante il Q1 delle qualifiche del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, già comodamente ammesso al Q2, è andato in testacoda all’ultima curva ed è andato a sbattere col posteriore contro il muro. I meccanici della Scuderia di Maranello sono però riusciti a riparare la vettura in una decina di minuti e a rimettere in pista la ...

VIDEO Charles Leclerc : “Che fatica col bilanciamento della Ferrari - vado meglio sul bagnato” : Charles Leclerc è molto deluso dal risultato ottenuto nelle prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha concluso a un secondo di distacco da Pierre Gasly nella seconda sessione e ha analizzato la sua prova: “Oggi è stato molto difficile, ho fatto fatica con il bilanciamento della macchina. Sul bagnato andavo meglio, spero che piova in qualifica. Devo assolutamente migliorare il bilanciamento per essere ...

VIDEO Charles Leclerc - il team-radio dopo l’incidente : “Nooooo”. La frustrazione nel GP di Germania 2019 : Incidente per Charles Leclerc nella gara del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco esce di scena in una gara che avrebbe potuto vincere (e sarebbe stato il primo successo per lui). In un team radio un urlo di rabbia e frustrazione sintetizza lo stato d’animo del pilota Ferrari. IL TEAM RADIO dopo L’USCITA DI Leclerc NEL GP DI Germania DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nel GP di Germania : Ferrari contro il muro - errore pesantissimo e ritiro : Charles Leclerc si stava rendendo protagonista di una prova stellare nel GP di Germania 2019, il pilota della Ferrari era riuscito a risalire in seconda posizione grazie a un’ottima strategia e poteva addirittura pensare di attaccare il primato di Lewis Hamilton ma ha commesso un errore letale all’ultima curva, ha perso il controllo della vettura, è finito sulla via di fuga ed è andato a sbattere contro il muro. La macchina si è ...

VIDEO F1 Charles Leclerc : “Dispiaciuto per le qualifiche - domani proverò la risalita” : Charles Leclerc non può sorridere dopo la beffa subita nelle qualifiche del GP di Germania 2019 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, dopo aver fatto segnare i migliori tempi nella Q1 e Q2, non ha potuto prendere parte alla Q3, dato che la sua Ferrari ha avuto un problema alla pompa delle benzina. Uno smacco non da poco che, tuttavia, non scalfisce l’ottimismo del ferrarista che si annuncia fiducioso per la gara di domani e pronto a ...