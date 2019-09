Governo | la diretta – Franceschini dà ragione a Grillo e propone | “Eliminiamo entrambi i

Governo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Segui la diretta : Nelle mezzo delle trattative per la formazione del nuovo Governo con Pd e M5s, Giuseppe Conte interviene alla Festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta. alla vigilia della stretta finale per l’accordo e all’indomani dell’intervento di Beppe Grillo, che sabato sera ha spinto il Movimento e i dem a parlarsi con “euforia” ricevendo una risposta positiva da Nicola Zingaretti, il premier incaricato ...

Governo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Segui la diretta : Nelle mezzo delle trattative per la formazione del nuovo Governo con Pd e M5s, Giuseppe Conte interviene alla Festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta. alla vigilia della stretta finale per l’accordo e all’indomani dell’intervento di Beppe Grillo, che sabato sera ha spinto il Movimento e i dem a parlarsi con “euforia” ricevendo una risposta positiva da Nicola Zingaretti, il premier incaricato ...

Governo - la diretta – Grillo ai suoi : “Basta parlare di posti - di 10 o 20 punti”. E ai dem : “Occasione unica”. Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd a Palazzo Chigi : “Passi avanti sul programma” : Una giornata partita con un faccia a faccia inatteso e terminata, dopo la nuova partita a scacchi tra le delegazioni di Pd e M5s tra “passi avanti” e puntualizzazioni in attesa della sintesi del premier incaricato, con la spinta importante, forse decisiva, di Beppe Grillo. Per la terza volta il fondatore del Movimento interviene nella trattativa per la formazione di un Governo che chiuderebbe la crisi. E questa volta è più esplicito ...

Governo - la diretta – Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd. I Cinque Stelle : “Da trivelle a inceneritori - direzione giusta”. Marcucci : “Ora il premier può fare squadra di qualità” : Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 Stelle per un vertice sul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte a colloquio con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente ...

Governo - la diretta – Slitta il vertice a Palazzo Chigi sul programma : Conte - M5s e Pd si incontrano a mezzogiorno : Un faccia a faccia per definire il programma, ma anche per appianare le tensioni dopo una giornata convulsa. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle tornano a incontrarsi oggi: il vertice a Palazzo Chigi con il premier incaricato Giuseppe Conte, però, è stato spostato dalle 9,30 a mezzogiorno. Era stato un altro incontro, venerdì pomeriggio, a ricompattare democratici e pentastellati dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio: “O si ...

Governo - diretta. Di Maio : «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

Governo - diretta. Di Maio : «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

CONTE CONSULTAZIONI : DIRETTA Governo/ Ira Pd "M5s faccia chiarezza su parole Di Maio" : CONSULTAZIONI CONTE, DIRETTA GOVERNO M5s-Pd. Ira dem: "Movimento 5 Stelle faccia chiarezza su parole Di Maio". Palazzo Chigi annuncia nuovo incontro...

Governo - diretta. Di Maio forza. «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

Governo - diretta. Di Maio forza. «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

CONTE - DIRETTA CONSULTAZIONI Governo M5S-PD/ Zingaretti a Di Maio : "Basta ultimatum" : CONSULTAZIONI CONTE DIRETTA video: Pd e M5s chiudono colloqui GOVERNO. Zingaretti a Di Maio: "Basta ultimatum". La replica di Buffagni, le ultime notizie.

Governo - diretta. Di Maio forza la mano con Conte : «Programma M5S o voto». No Pd - scontro sicurezza : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - diretta. Di Maio forza la mano con Conte : «Programma M5S o voto». No Pd - scontro sicurezza : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Zingaretti : «Basta con gli ultimatum». Delegazioni Pd e M5S da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...