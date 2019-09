Germania | trionfa la destra ma l’argine Cdu-Spd regge Afd | “Giornata storica”

Rally Germania 2019 : Ott Tanak trionfa e vola in classifica generale - Neuville e Ogier attardati : Ott Tanak ha vinto il Rally di Germania 2019 e ha allungato in testa alla classifica del Mondiale, l’estone ora ha infatti 39 punti di vantaggio sul belga Thierry Neuville che si è dovuto accontentare della quinta posizione in terra teutonica e di 42 lunghezze nei confronti del francese Sebastien Ogier, incapace di andare oltre l’ottava piazza. Tanak si è imposto con 20.8 secondi di margine sul britannico Meeke e 36.0 sul finlandese ...

Equitazione - Europei 2019 : la Germania trionfa nella gara a squadre - Isabell Wert ancora la migliore : Pronostico rispettato nella prima gara degli Europei 2019 di Equitazione, specialità dressage, con il Grand Prix a squadre odierno che ha visto al comando Isabell Werth, grande favorita della vigilia. La tedesca, autentica leggenda della disciplina, è scesa in pista insieme a Bella Rose, collezionando uno score dell’85.62%, risultando al primo posto per tutti e cinque i giudici. Netto il dominio teutonico, con Dorothee Schneider seconda su ...

Gp Germania sotto la pioggia : trionfa Verstappen - Vettel 2° dopo super rimonta : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Al termine di una gara incredibile l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, protagonista di una grandissima rimonta, scattata dal fondo della griglia. Sul podio anche

Equitazione - Dressage Nations Cup Aquisgrana 2019 : la Germania trionfa in casa - dominio anche nel Grand Prix Special : Non cambia di una virgola il podio del Grand Prix Special di Dressage valido per la tappa di Nations Cup di Aquisgrana rispetto a quello registrato nel Grand Prix: Isabell Werth domina anche la seconda delle due prove valide per la classifica per nazioni, vinta dalla Germania con Grande margine su Danimarca, seconda, ed USA, terzi. Classifica Grand Prix Special Dressage Aquisgrana (Top 3) 1 Isabell Werth (GER) Bella Rose 2 84.447 2 Dorothee ...

MotoGp – Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il distacco sugli inseguitori : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Germania : Marc Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il vantaggio sugli inseguitori. Vinales e Crutchlow completano il podio del Gp di Germania. Ecco la nuova classifica piloti Marc Marquez domina il Gp di Germania come da previsione. Il pilota spagnolo trionfa per la 10° volta sul circuito tedesco e resta saldamente al comando della classifica piloti, aumentando il distacco sui piloti che lo inseguono, Dovizioso (5°) e Petrucci (4°). Resta al ...

MotoGp : Marquez trionfa nel Gp Germania : 14.50 Il circuito del Sachsenring si conferma terra di conquista per lo spagnolo Marc Marquez (Honda). Lo spagnolo, dopo aver centrato sabato la 10.ma pole, ottiene anche la 10.ma vittoria nel Gp di Germania che gli consente di allungare nel Mondiale. Alle sue spalle Vinales e Crutchlow. Quarto Petrucci che precede Dovizioso; 8° Rossi e 9° Morbidelli. Marquez,in pole,parte male e viene passato da Quartararo che al 1° giro cade. L'iridato si ...

VIDEO Moto3 - Highlights e sintesi GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta trionfa in volata su Ramirez e Canet : Una vittoria straordinaria: la seconda della carriera, ad un anno di distanza da quella del GP di San Marino. Si esalta al Sachsering Lorenzo Dalla Porta che si impone nel GP di Germania dedicato alla Moto3 e vola in testa al Mondiale. Successo strepitoso dell’azzurro, spesso e volentieri in testa alla corsa, poi abile a scavalcare Canet, grande rivale in chiave classifica, nell’ultimo giro. Andiamo a rivivere la gara con gli ...