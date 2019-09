Boom ultradestra nelle Regionali in Germania | ma Cdu e Spd reggono e fermano la

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di domenica 1 settembre 2019) Si è votato in Brandeburgo e Sassonia, i populisti anti migranti fanno il pieno di voti ma non hanno i numeri per governare le regioni

