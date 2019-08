Previsioni meteo per la prima metà di Settembre | tempo spesso compromesso con frequenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Non lasciano ben sperare le simulazioni dei modelli matematici, non solo per lasettimana e decade dima, con buona probabilità, per tutta ladel mese. Le conseguenze di un incisivo affondo meridiano del fronte subpolare nel corso delladecade, potrebbero trascinarsi per molti giorni a seguire, anche quando, via via, le ondulazioni più incisive, tenderebbero a essere assorbite dal flusso principale alle latitudini più alte. Una tenace circolazione depressionaria, alimentata in continuazione dalle condizioni termiche della superficie marina in evidente surplus, quindi energia dal basso piuttosto persistente, indurrebbe, giocoforza, una sorta di deviazione più occidentale e settentrionale del flusso stabilizzante oceanico. Ciò determinerebbe una dislocazione delle anomalie anticicloniche in sede europea centro-occidentale, tra Francia, Centro Nord Spagna, ...

Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Agenzia_Ansa : #maltempo primato europeo per la #Sardegna, in mattinata caduti 14mila fulmini . Previsioni per il weekend : altern… - blogger4all : Oroscopo Paolo Fox domani, 1 settembre 2019 da Bilancia a Pesci: previsioni del giorno -