L' incontro sul programma tra Conte |  M5s e Pd slitta alle 12

Frizzi - la confessione di Greco sul magico incontro con la moglie Beatrice : Fabrizio Frizzi è il Cupido della bella storia d’amore tra Alessandro Greco e Beatrice Bocci. A rivelarlo è stato proprio il conduttore, che a breve tornerà in Rai per presentare l’ottantunesima edizione di Miss Italia. In una recente intervista al settimanale Oggi, l’ex presentatore di Furore ha raccontato non solo del suo rapporto con l’amico Frizzi, ma anche del fatale incontro con la sua attuale moglie Beatrice Bocci, ...

Nicola Zingaretti annulla l'incontro con Luigi Di Maio - bomba sul governo giallo-rosso. Salta tutto? : Nicola Zingaretti, secondo alcune fonti riportate dall'Agi, avrebbe annullato un incontro previsto con Luigi Di Maio, in conseguenza delle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 stelle alla stampa, che rimettevano in discussione tutti gli accordi programmatici di questi giorni. Il segretari

Iran - il riavvicinamento con gli Usa dura meno di 24 ore : “Nessun incontro se non tolgono le sanzioni. Avanti col disimpegno sul nucleare” : Il riavvicinamento tra Iran e Stati Uniti è durato meno di 24 ore. Dopo che a margine del G7 di Biarritz il presidente americano, Donald Trump, aveva auspicato a breve un incontro con la controparte Iraniana “se si creeranno le circostanze giuste” e il presidente Hassan Rohani aveva assicurato che “se sapessi di avere un incontro con qualcuno che potrebbe portare prosperità al mio Paese e risolvere i problemi del mio popolo, ...

Salta l’incontro Pd-M5S. I dem : “Trattativa incagliata per le richieste di Di Maio”. Alle 16 consultazioni al Colle : I Cinque Stelle attaccano: «Hanno le idee confuse. Ci rivedremo quando avranno sciolto le riserve». Ma l’ostacolo principale al momento sono le richieste dell’attuale ministro dello Sviluppo economico che pretenderebbe il Viminale

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Agosto : Conte 2. La vendetta. Zinga cede a Di Maio sul premier - incontro fino alla notte per l’intesa sui ministri : La giornata Cade il tabù su Conte. Il governo è quasi Fatto Ha vinto l’inerzia della politica, hanno vinto le ragioni di tanti mondi e poteri diversi. Più forti dei dubbi di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, sposi obbligati con il mal di pancia celato dietro ai sorrisi da telecamere. Costretti a ignorare anni di insulti incrociati, sospetti che fanno rima con accuse, distanze che su […] di Luca De Carolis Rousseau ragionava di ...

Di Maio-Zingaretti - incontro di 25 minuti |Fonti Pd : "Manca l'intesa sul premier" |Fonti M5s : "Veto sta sparendo - Conte-bis" : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Nuovo incontro tra Pd e M5s alle 21. Ancora nessun accordo sul capo del governo : Il nodo della premiership per risolvere la crisi di governo non si è Ancora sciolto. Pd e M5s avranno un Nuovo incontro alle 21. Lo si apprende da fonti Pd. All'incontro delle 21 parteciperanno Giuseppe Conte, appena tornato dal G7 di Biarritz, e Luigi Di Maio per M5s, Nicola Zingaretti e Andrea Orlando per il Pd. alle 18 si era svolto un incontro tra Zingaretti e Di Maio, concluso dopo venti minuti senza dichiarazioni.

Di Maio-Zingaretti - incontro di 25 minuti |Fonti Pd : "Manca l'intesa sul premier" |Fonti M5s : "Veto sta sparendo - Conte-bis"Alle 21 il premier con Di Maio e Zingaretti : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

incontro di 25 minuti Di Maio-Zingaretti : "Manca ancora l'intesa sul premier" | Alle 21 nuovo vertice - presente anche Conte : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un Incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

incontro di 25 minuti Di Maio-Zingaretti : "Manca ancora l'intesa sul premier" | Alle 21 nuovo vertice - presente anche Conte : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un Incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Verso l'accordo sul Conte-bis. Nuovo incontro Zingaretti/Di Maio a P.Chigi : È previsto alle 18 a Palazzo Chigi il secondo incontro fra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, Pd e M5S starebbero convergendo Verso un Governo Conte-bis. Per Luigi Di Maio si profilerebbe la conferma in un ruolo da ministro. Giuseppe Conte sta rientrando in aereo da Biarritz, dove si è tenuto negli ultimi giorni il G7.I dem sono riuniti da stamattina al Nazareno, mentre i 5 stelle hanno riunito lo stato ...

Verso l'accordo sul Conte-bis. Nuovo incontro Zingaretti/Di Maio a P.Chigi alle 18 : È previsto alle 18 a Palazzo Chigi il secondo incontro fra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, Pd e M5S starebbero convergendo Verso un Governo Conte-bis. Per Luigi Di Maio si profilerebbe la conferma in un ruolo da ministro.I dem sono riuniti da stamattina al Nazareno, mentre i 5 stelle hanno riunito lo stato maggiore nel primo pomeriggio. Il segretario del Pd e il capo politico dei 5 stelle si erano ...

Alle 18 l'incontro tra Di Maio e Zingaretti | Consultazioni martedì e mercoledì - Mattarella attende le prime certezze : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Serie BKT Crotone – Cosenza pareggio giusto con leggera supremazia dei locali sul finire dell’incontro. Cordaz evita la sconfitta respingendo un insidioso pallone di Carretta : Crotone 0 Cosenza 0 Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Spolli (Cuomo), Gigliotti, Molina (Evan’s), Barberis, Benali, Zanellato, Mazzotta (Mustacchio), Simy, Messias.