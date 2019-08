Il valzer del programma ma il nodo di Maio resta

Icardi e Dzeko - il clamoroso valzer delle punte : l'idea che può sconvolgere il calciomercato : A venti giorni dalla fine del calciomercato, il valzer degli attaccanti che riguarda il trio Icardi-Dzeko-Higuain ancora non prende quota. La Roma è ferma sulla sua posizione e non intende scendere sotto i 20 milioni per lasciar partire il bosniaco. Ma Dzeko potrebbe rivelarsi la carta vincente per

Neymar Juventus : comincia il valzer delle punte. Il brasiliano lascia il PSG : Neymar Juventus – Nei giorni scorsi si è parlato del possibile addio di Neymar al PSG, e così sarà. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, infatti, il brasiliano ha le valige pronte, e c’è chi è pronto a fare follie per averlo in squadra. Secondo calciomercato.com, il Real Madrid di Florentino Perez è pronto […] More

Il gran valzer del partito che non c’è : Il piccolo predellino, ino ino, annunciato due giorni fa da Silvio Berlusconi ha generato un effetto politico visibile e un altro meno visibile. L’effetto visibile, e meno interessante, riguarda l’ennesima divisione all’interno del partito, ino ino, del Cav. e non può sorprendere se ventiquattr’ore

Il valzer di attaccanti - i nuovi bomber di Inter e Napoli : la decisione della Juve per il reparto avanzato : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, si decidono i nuovi attaccanti delle big del campionato di Serie A. Sta infatti per partire un clamoroso valzer di bomber che riguarda Juventus, Inter e Napoli, la situazione sembra tracciata in attesa dei definitivi affondi. Partiamo dall’Inter, l’idea è quella di chiudere per due attaccanti. Il primo sarà Edin Dzeko, non trovano conferma le voci di una trattativa con ...

valzer di poltrone al Tg1 : chi prenderà il posto di Alberto Matano nell’edizione delle 20? : Studio del Tg1 Una delle novità della prossima stagione televisiva è rappresentata dalla coppia Lorella Cuccarini e Alberto Matano, pronti a subentrare a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi nella conduzione de La Vita in Diretta. Se la presenza della Cuccarini, assente dal piccolo schermo con una sua trasmissione da diverse stagioni, non creerà particolari problemi, ben diversa è la situazione di Matano. L’arrivo del giornalista calabrese ...

Calciomercato - il punto : tra il valzer dei centravanti e le ‘lacune’ del Milan : Tutto gira intorno agli attaccanti. Ebbene sì. Dopo aver messo una pezza alle difese, con De Ligt, Manolas, Godin e (a breve l’ufficialità) Mancini, le big stanno spostando le loro attenzioni sul reparto offensivo. Mai come in questo caso, però, gli intrecci di mercato sono così complessi. Si parte da tre nomi, i soliti: Icardi, Higuain e Dzeko. Il primo si sta allenando da solo in attesa di buone nuove sul futuro, con lo sfondo ...