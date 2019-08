Bonucci | “La partita ci darà risposte importanti sul percorso iniziato con Sarri”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Nel preLeonardoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Sull’assenza di Chiellini: “E’ un’assenza importante, sono infortuni del mestiere. Tornerà a febbraio-marzo e speriamo di trovarlo subito pronto perché in quei mesi si deciderà la stagione. Sta a noi adesso sopperire alla sua mancanza”. Quanto vale questaalla seconda giornata di campionato? “Vale tre punti. Vale tanto perché cidellesu questocon il nuovo allenatore. Siamo contenti di giocarla in casa perché i tifosi ci daranno una spinta in più”. Nella rifinitura hai dato consigli a De Ligt? “Ognuno di noi dovrà dare qualcosa in più con la mancanza del capitano. Io dovrò essere di esempio per i tanti giovani, De Ligt, Demiral e Rugani per esempio, che faranno una grande crescita nei prossimi mesi. De ...

forumJuventus : De Ligt: 'Non mi aspettavo la panchina, ma rispetto le decisioni. Bonucci e Chiellini i migliori al mondo, è giusto… - bettergiovanni : Una difesa de sciglio-bonucci-de light-alessandro non la augurerei neanche al mio peggior nemico - axelita22 : RT @44gattdernesto: ???#Bonucci: 'Ognuno di noi dovrà dare qualcosa in più con la mancanza del nostro capitano. Anche io dovrò essere da ese… -