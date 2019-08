A Venezia matti per Joker | impareggiabile specchio dei nostri tempi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Serena Nannelli Phoenix e Philips profumano già di Oscar. Il loroci mostra il mondo di oggi e a che punto è la notte, ma non una qualsiasi: quella dell'anima. Mettete da parte i pregiudizi. "" di Todd Philips (sì, proprio il regista della trilogia comico-demenziale "Una notte da leoni") è un capolavoro moderno. Se ieri al Lido è stato presentato in concorso un film, quello di Polanski, che è un esempio di cinema senza tempo, destinato però a essere apprezzato da un pubblico amante delle opere in costume, quello di oggi e con protagonista Joaquin Phoenix è ciò che aspettavamo da anni: un film in grado di coniugare l'intrattenimento di massa targato DC/Marvel con quel che di meglio si può chiedere alla settima arte. "" si apre mostrando un giovane uomo, Arthur Flex (Joaquin Phoenix), seduto di fronte a unoda camerino, intento a interpretare, con ...

glytetheowl : RT @desm_ondthegray: Un pensiero a Mattarella che doveva andare a Venezia invece è bloccato con quella banda di matti. - Damonsvoice : RT @desm_ondthegray: Un pensiero a Mattarella che doveva andare a Venezia invece è bloccato con quella banda di matti. - katchaIamet : RT @desm_ondthegray: Un pensiero a Mattarella che doveva andare a Venezia invece è bloccato con quella banda di matti. -