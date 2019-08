Matteo Renzi dice che si aspetta «un grazie»

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" - dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

Governo - Matteo Renzi sui social : 'Salvini esce politicamente di scena' : L'alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle è ormai sancita. A breve, il Presidente Giuseppe Conte, incaricato da Mattarella per formare il nuovo Esecutivo convocherà un nuovo giro di consultazioni, in modo da scegliere in breve tempo chi farà parte della nuova squadra di Governo. Il Premier non esclude che già nei prossimi giorni possa sciogliere la riserva e presentare i primi nomi dei prossimi ministri che saranno di scena ...

Governo - Matteo Renzi : oggi Matteo Salvini esce di scena : Governo, Renzi: oggi Salvini esce di scena."Guardiamo i fatti. All'inizio di agosto il Paese era in mano a un presunto Ministro dell'Interno

Matteo Salvini e Matteo Renzi - il piano segreto : da nemici ad alleati - salta in aria l'inciucio? : "Italiani ostaggio di 100 onorevoli", ha tuonato Matteo Salvini uscendo dalle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. Il riferimento è ai Renziani che tra Camera e Senato hanno spinto per la nascita di un governo Pd-M5s, sorprendendo tutto lo stato maggiore della Lega. Ma come spesso acca

SONDAGGI ELETTORALI - LEADER POLITICI/ Matteo-crisi : Salvini 30% - stallo Renzi al 16% : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, i dati sulla crisi di Governo: i due Matteo in crisi, Salvini crolla ai 15 punti mentre Renzi non sfonda oltre il 16%

Matteo Renzi - il piano per affondare il Pd : dopo la Leopolda - scissione ed elezioni con il suo nuovo partito : Erano lontani i tempi in cui dichiarava al popolo italiano che in caso di sconfitta del referendum sarebbe tornato a casa. Ad oggi Matteo Renzi è tra i protagonisti di questa crisi di governo. Proprio a lui il Pd deve una possibile alleanza con gli ex nemici Cinque Stelle. Per molti Renzi non ha com

Crisi di governo - Matteo Renzi : “Folle perdere l’occasione per mandare a casa i sovranisti” : Matteo Renzi lancia ancora un appello al Pd, affinché trovi un accordo per un esecutivo con il M5S: "Adesso la Crisi di governo è nelle mani dei segretari di partito. Io come tutti auspico che prevalgano la saggezza e la responsabilità, da parte di tutti. Dire 'prima gli italiani' oggi significa dire: mettiamo a posto i conti e garantiamo un governo".Continua a leggere

Via libera di Matteo Renzi al Conte bis : ora Di Maio non può tirarsi indietro : La sensazione è che Luigi Di Maio faccia davvero di tutto per tornare insieme a Matteo Salvini. Ma ora che

Renzi - lo studente e il videoselfie alla scuola di politica : “Ma i 49 milioni?”. E l’ex premier risponde con una battuta : “Hai sbagliato Matteo” : Al termine della scuola politica “Meritare l’Italia” organizzata in provincia di Lucca, Matteo Renzi si è fermato con i partecipanti, circa 250 giovani, per i classici selfie di rito. Tra questi anche lo studente Roberto Luca Saldi che, registrando un video, gli ha chiesto ironico: “Ma i 49 milioni?”. Proprio come avevano fatto alcuni mesi fa i contestatori di Salvini, tendendogli una trappola. “Hai sbagliato Matteo” ha ...

"Salvini ora è quasi Ko". Matteo Renzi dopo le parole di Conte : “Salvini ha chiesto pieni poteri ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo, quasi ko”. Lo ha scritto su Twitter Matteo Renzi a pochi minuti dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha chiuso a ogni possibilità di accordo per un nuovo governo con la Lega.“Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all’Italia, non all’interesse dei ...

Renzi contro Gentiloni - Pd spaccato. Zingaretti : Matteo vuole logorarmi : In una lezione alla sua scuola politica l'ex premier accusa il suo successore di voler far saltare l’accordo con il M5S

Matteo Renzi - l'audio choc contro Paolo Gentiloni : "È stato lui a far saltare l'accordo con i 5 Stelle" : Matteo Renzi, mentre teneva la lezione per i ragazzi della scuola di formazione politica a Barga, in Garfagnana, non ha perso l'occasione per mettere zizzania nel Pd. Ed ecco che durante il discorso dopo le consultazioni al Quirinale (quello in cui Di Maio sembra frenare l'asse Pd-M5s), l'ex premier