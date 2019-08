Formula 1 | pioggia di penalità in vista del Gp del Belgio | brutte notizie per Ricciardo e

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “oggi ho avuto molta difficoltà. Spero nella pioggia per le qualifiche” : Charles Leclerc non nasconde le difficoltà avute oggi in Ungheria: il pilota Ferrari spera nella pioggia in vista delle qualifiche di domani Charles Leclerc ha chiuso al settimo posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria. Il giovane pilota monegasco, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso le sue difficoltà nelle FP2, augurandosi che domani le qualifiche siano bagnate dalla pioggia: “oggi è stato ...

DIRETTA Formula 1/ Prove libere Fp2 live : la pioggia aumenta - Gp Ungheria 2019 - : DIRETTA FORMULA 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Ungheria 2019 Hungaroring: tempi e classifica delle due sessioni. Si gira sul tracciato magiaro, oggi 2 agosto,.

Formula 1 – Terminate le FP2 a Budapest : la pioggia condiziona il lavoro in pista - Red Bull davanti a tutti [TEMPI] : Si è conclusa la seconda sessione di prove libere a Budapest, le due Red Bull al comando davanti a Hamilton e Bottas. Staccate le Ferrari La prima giornata di prove libere del Gp d’Ungheria si chiude con le due Red Bull davanti a tutti, abili a dominare una seconda sessione condizionata dalla pioggia. Pierre Gasly fa segnare il miglior tempo, fermando il crono sull’1:17.854, precedendo il compagno di squadra Max Verstappen di ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live Fp1 : scrosci di pioggia! - Gp Ungheria 2019 - : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Ungheria 2019 Hungaroring: tempi e classifica delle due sessioni. Si gira sul tracciato magiaro, oggi 2 agosto,.

DIRETTA Formula 1/ F1 gara live : i piloti troveranno la pioggia? - Gp Germania 2019 - : DIRETTA FORMULA 1, gara Gp Germania 2019 Hockenheim: vincitore e podio, cronaca e risultato live del Gran Premio in una stagione dominata dalla Mercedes.

Formula 1 – Danza della pioggia Ferrari : Leclerc e Vettel davanti a tutti nelle FP3 di Silverstone! [TEMPI] : Charles Leclerc chiude in prima posizione le FP3 di Silverstone nonostante la pioggia che ha caratterizzato le fasi iniziale. Vettel lo segue con Hamilton subito dietro FP3 davvero particolari sul circuito di Silverstone. Come spesso accade in Gran Bretagna, anche in estate la pioggia rischia di fare capolino e così è stato. La prima parte della terza sessione di prove libere non si è praticamente svolta, vista l’indecisione dei ...