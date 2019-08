Formula 1 | Bottas non usa mezzi termini | “le Ferrari in rettilineo ci hanno completamente

Formula 1 - Hamilton felice per il rinnovo di Bottas : “decisione intelligente da parte della Mercedes” : Il pilota della Mercedes ha commentato il rinnovo di contratto del proprio compagno di squadra, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Si ricomincia, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Belgio, regalando numerosi colpi di scena già in questo giovedì ricco di annunci. Uno su tutti il rinnovo di Bottas, che rimarrà in Mercedes anche nel 2020, affrontando così il quarto anno al volante di una Freccia ...

Formula 1 – Dal messaggino di Lewis Hamilton ai piani B in caso di mancato rinnovo - Bottas svela : “sono cose private” : Valtteri Bottas soddisfatto, felice e motivato a Spa: le parole del finlandese della Mercedes in conferenza stampa in Belgio Ritorno felice in pista per Valtteri Bottas: la Mercedes ha infatti annunciato oggi il rinnovo del contratto del pilota finlandese, confermandolo anche per il 2020. In conferenza stampa, dunque, a Bottas sono state poste diverse domande riguardo questa splendida notizia: “è sempre una bella notizia quando hai ...

Formula 1 – Rinnovo Bottas - Wolff soddisfatti : “i risultati raggiunti con Valtteri non sono una coincidenza” : Wolff commenta il Rinnovo di Valtteri Bottas con la Mercedes: le parole del team principal austriaco dopo l’annuncio della conferma del pilota finlandese La Mercedes ha annunciato oggi, alla vigilia del Gp del Belgio, il Rinnovo di Valtteri Bottas: il finlandese sarà un pilota del team di Brackley anche nel 2020 ed è motivato a far bene, puntando alla vittoria del titolo Mondiale. Felice e soddisfatto della decisione presa, ...

Formula 1 – Rinnovo Bottas - il pilota finlandese euforico : “il mio obiettivo nel 2020 è diventare campione nel mondo” : Valtteri Bottas rimane in Mercedes: le parole del finlandese dopo l’annuncio del Rinnovo del contratto Valtteri Bottas non poteva ricevere regalo migliore per i suoi 30 anni: il finlandese sarà un pilota Mercedes anche nel 2020. Il team di Brackley ha deciso di rinnovare il contratto a Bottas, che anche nella prossima stagione, dunque, sarà compagno di squadra di Lewis Hamilton. Lapresse “Sono molto felice ed orgoglioso di ...

Formula 1 – La Mercedes ha deciso il futuro di Bottas : sui social l’importante annuncio : La Mercedes ha deciso: ecco quale sarà il futuro di Bottas. L’annuncio sui social Ha scelto i social ed una frase simpatica, la Mercedes, per annunciare il futuro di Valtteri Bottas. Il pilota finlandese non ha convinto molto il suo team negli ultimi Gp, tanto da mettere in serio rischio la sua posizione. Wolff non ha nascosto i suoi dubbi, ammettendo che durante l’estate avrebbe deciso insieme a tutto lo staff chi sarebbe ...

Formula 1 - Bottas ormai certo della conferma : la Mercedes ‘cambia’ pilota per il futuro : La permanenza di Bottas costringerà Ocon a cambiare aria in vista della prossima stagione, permettendo così a Russell di diventare pilota del futuro per la Mercedes La Mercedes ha ormai scelto Valtteri Bottas come compagno di Lewis Hamilton anche nella prossima stagione, per quella che sarà la quarta con la line-up composta dal britannico e dal finlandese. photo4/Lapresse Una scelta dolorosa quella compiuta da Toto Wolff, che verrà ...

Formula 1 - la Mercedes ha deciso il futuro di Bottas : prima del week-end di Spa l’annuncio ufficiale : Stando a quanto riferito dalla stampa finlandese, la Mercedes avrebbe deciso di proseguire con Bottas, lasciando dunque via libera a Ocon per trasferirsi in Renault La scelta tra Valtteri Bottas ed Esteban Ocon su chi sarà il prossimo compagno di Lewis Hamilton sembra essere stata compiuta, la Mercedes dovrebbe puntare sul finlandese, facendo valere l’opzione presente nel contratto 1+1 siglato nel 2018 dall’ex ...

Formula 1 – Clamorose indiscrezioni dalla Germania : si mette bene per Bottas : Esteban Ocon verso un contratto biennale con la Renault: dalla Germania la clamorosa indiscrezione Un’estate caldissima, in casa Mercedes: il team di Brackley, in attesa di tornare in pista, deve decidere il futuro dei suoi piloti. Se quello di Lewis Hamilton non è in discussione, quello di Bottas è a rischio ed a prendere il suo posto potrebbe arrivare Esteban Ocon. dalla Germania, però, arriva però una clamorosa indiscrezione, che ...

Formula 1 – Dal futuro di Bottas alla Ferrari - la calda estate di Wolff : “Hamilton? Sì - gli ho chiesto un parere” : Toto Wolff a 360 gradi: le verità del team principal Mercedes sul futuro di Bottas e sulla Ferrari Le estati di Toto Wolff non sono mai noiose: nonostante la prima metà di stagione ricca di vittorie, il team principal della Mercedes ha tanto a cui pensare. La pausa estiva servirà in particolar modo all’austriaco per decidere quale sarà il futuro di Bottas: “è una decisione difficile perché conosco Valtteri sin dalla Formula ...

Formula 1 - Rosberg stuzzica la Mercedes : “sarebbe epico dare la macchina di Bottas a Fernando Alonso” : L’ex pilota tedesco ha sottolineato che gli piacerebbe vedere lo spagnolo al fianco di Hamilton il prossimo anno E’ stato l’ultimo a battere Lewis Hamilton nel Mondiale, prima di ritirarsi e lasciare il proprio posto a Valtteri Bottas. Adesso il finlandese rischia di essere arrivato al capolinea e, per la sua sostituzione, il tedesco lancia una pazza idea che conduce nientemeno a Fernando ...

Formula 1 - Bottas schiacciato dalla pressione : il possibile addio alla Mercedes destabilizza il finlandese : Le parole di Wolff dopo il Gp d’Ungheria hanno acceso il dibattito su chi sarà il compagno di Hamilton nel 2020, Bottas sembra non reggere al momento la pressione dell’attesa Una stagione molto migliore rispetto a quella passata potrebbe non bastare a Valtteri Bottas per difendere il proprio sedile, visto che la Mercedes starebbe pensando di sostituirlo con Ocon nella prossima stagione. AFP/LaPresse Due vittorie e quattro pole ...

Formula 1 - contatto Leclerc-Bottas in Ungheria : i motivi che hanno evitato la penalità al monegasco : Il Direttore di Gara Masi ha rivelato quelli che sono stati i motivi che hanno spinto gli steward a non intervenire nei confronti di Leclerc Una gara rovinata alla prima curva per Valtteri Bottas in Ungheria, il pilota finlandese infatti ha riportato la rottura dell’ala anteriore dopo un doppio contatto con Hamilton e Leclerc, che lo ha costretto a rientrare ai box. photo4/Lapresse Un problema che ha condizionato la prestazione del ...

Formula 1 - Bottas infuriato con Hamilton per il contatto in Ungheria : pericoloso avvertimento del finlandese : Gara rovinata per Valtteri Bottas alla seconda curva, fatale il contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton Una gara da dimenticare per Valtteri Bottas quella in Ungheria, chiusa all’ottavo posto dopo un contatto al via con il compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha costretto il finlandese ad una sosta ai box. Lapresse Una situazione che non è andata giù al driver di Nastola che, nel dopo gara, ha lanciato un avvertimento ...

Formula 1 - clamorosa ammissione di Wolff in Ungheria : la Mercedes pronta a scaricare Bottas : Dopo il successo di Hamilton in Ungheria, Wolff ha rivelato di avere in mente una sostituzione di Bottas con Ocon in vista della prossima stagione Dimenticato il disastro di Hockenheim, la Mercedes riparte di slancio in Ungheria, tornando sul gradino più alto del podio con Lewis Hamilton grazie ad una strategia perfetta. Lapresse Il britannico si mangia letteralmente Verstappen negli ultimi 21 giri, andando a cogliere il settimo successo ...