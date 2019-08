Te lo do io il Calenda | ovvero il senso di Zinga per un Conte bis

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ci basterebbe il blog di Emanuele Macaluso su HuffPost per disegnare il destino distruttivo che spetta alla sinistra dopo l’accordo di governo. Non saremo noi a dissertare un melenso agit-prop etico morale suinutimporanei della politica.E’ incontrastabile, però, che due paroline dovremo pur dirle a chi frequenta le scuole di politica. Era facile per me quando insegnavo a Frattocchie, l’Istituto di Studi per la formazione politica del Pci, impartire i format ideologici, ottimamente definiti e immutabili. Che sbarellano di fronte al mélange della recente crisi di governo che ha portato all’alleanza 5 Stelle – Pd.Tutto e il suo contrario. La costruzione giustificazionista di soluzioni a pericoli inesistenti: la catastrofe economica, lo spread, le clausole Iva. Le tasche degli italiani in pericolo. Il mai dire mai trionfante. Mai...

