Più di 50 persone sono state rapite in un villaggio nigeriano | dice Reuters

Crisi - Conte : “Stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire Più. Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi” : “Per me la stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire più per nessuna ragione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a Biarritz sull’ipotesi di un nuovo accordo con Matteo Salvini. “Disponibile per un Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi – ha aggiunto – Quello che posso augurarmi per il bene del Paese è che i leader che stanno lavorando per dare un governo ...

Uomo impiegato di banca ruba 1 milione di euro dai conti delle persone Più ricche - il motivo per il quale lo fa e cosa fa di quei soldi è sconvolgente : Un Uomo, impiegato di banca, ha rubato per molti anni tantissimi soldi ai clienti più ricchi ma di questi sodi nemmeno un centesimo lo ha mai preso per se o depositato sui suoi conti. L’Uomo, infatti, girava i soldi dai conti delle persone più ricche a quelli più poveri. I prelievi erano molto limitati ma frequenti e questo non dava nell’occhio. Per molto tempo nessuno se ne è accorto e l’Uomo ha potuto agire indisturbato solo per fare ...

Oggi è il World Mosquito Day : le zanzare uccidono 725mila persone all’anno - Più delle guerre : Le zanzare sono di gran lunga i primi animali killer di esseri umani: causano 725mila vittime ogni anno, uccise dalle numerose malattie trasmesse dagli insetti. La più letale di tutte è la malaria, che strappa la vita a un bimbo ogni due minuti. Ogni anno si celebra il World Mosquito Day per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla pericolosità delle zanzare.Continua a leggere

Le malattie trasmesse dalle zanzare uccidono Più di 700mila persone ogni anno : Testa della zanzara Culex ripresa col microscopio Sem (foto: Dr Tony Brain/Science Photo Library/Getty Images Plus) Più di 700mila persone in tutto il mondo muoiono ogni anno a causa di malattie trasmesse dalle zanzare, fra cui la malaria, ma non solo. Ne parliamo oggi, 20 agosto, perché proprio in questo giorno ogni anno si celebra il World Mosquito Day, la giornata mondiale per ricordare quanto questo piccolo insetto possa essere in certi casi ...

In India Più di 150 persone sono morte per le frane e le inondazioni causate dalle piogge monsoniche : Almeno 152 persone sono morte in India a causa delle frane e delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche; in particolare sono stati colpiti gli stati occidentali del Kerala (60 morti), del Karnataka (30), del Maharashtra (40) e del Gujarat (22), tutti affacciati

Perché le aziende tech assumono sempre Più persone affette da autismo : (foto: Oli Scarff/Getty Images) Le persone che sono affette da autismo oggi hanno una speranza in più di entrare nel mondo del lavoro. Il Wall Street Journal scrive che sempre più compagnie ad alta specializzazione tecnologica degli Stati Uniti assumono persone con questo disturbo, Perché la loro condizione le rende particolarmente adatte a svolgere alcuni compiti in settori chiave come quello dell’intelligenza artificiale e dei big ...

Secondo il CEO di EA - il cloud gaming ed i servizi in abbonamento consentiranno a Più persone di accedere ai giochi : Se parliamo di cloud gaming e servizi in abbonamento la comunità videoludica risulta divisa. Alcuni pensano che sia semplicemente il futuro e che questi due servizi miglioreranno le cose, mentre altri sono più scettici a riguardo. Nella prima categoria si inserisce Electronic Arts, perché a quanto pare il suo CEO sembra entusiasta.Nell'ultimo rapporto sul trimestre finanziario, il CEO Andrew Wilson ha affermato vedere la combinazione di servizi ...

A Mosca Più di 300 persone sono state arrestate durante una manifestazione per chiedere elezioni libere : A Mosca più di 300 persone sono state arrestate durante una manifestazione per chiedere elezioni libere, sostiene una ong indipendente che si occupa di monitorare le attività dell’opposizione in Russia. Gli arresti sono avvenuti a circa una settimana di distanza

Gianni Sperti torna a Uomini e donne e rivela : 'Sarò Più severo con chi usa le persone' : È tutto pronto per il ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 che rivedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Tra i volti noti della trasmissione vi è sicuramente Gianni Sperti, che da anni ormai ricopre il ruolo di opinionista a bordo campo al fianco di Tina Cipollari. In una recente intervista rilasciata proprio al magazine di U&D, Gianni ha svelato che nel corso della prossima ...

Meghan Markle tra le 25 persone Più influenti sui social : Meghan Markle batte Kate Middleton 1 a 0: la duchessa di Sussex è stata inserita nella classifica delle 25 persone più influenti sui social network dalla rivista Time.Nel ranking l'ex attrice americana è presente assieme al marito, il principe Harry, con il quale forma una coppia che un giorno sì e l'altro pure catalizza l'attenzione della stampa di tutto il mondo a causa di diversi scandali. Il duo tuttavia secondo il magazine d'Oltremanica ...

Area 51 - Più di un milione di persone pronte all’assalto. Ma perché? : Che cos’è che vogliono fare 1,4 milioni di persone, il 20 settembre, in Nevada? Sì, è proprio così: vogliono assaltare l’Area 51, la base militare che, secondo le leggende metropolitane, custodirebbe i segreti della vita extraterrestre, dall’Ufo ritrovato dalle forze armate statunitensi negli anni Cinquanta, ai cadaveri degli alieni a bordo. Tutto è partito da un evento creato su Facebook, «Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us» ...

Meghan Markle tra le 25 persone Più influenti. Kate esclusa va in vacanza : Meghan Markle segna un punto a suo favore nell’infinita partita contro Kate. La duchessa di Sussex, con il marito Harry, è infatti stata annoverata tra le venticinque persone più influenti su internet. Lo ha stabilito l’annuale classifica stilata dall’autorevole Time, che ha analizzato i profili social dei personaggi più in vista sul web. Il magazine ha poi selezionato i venticinque influencer più seguiti ed efficaci nel veicolare i propri ...

