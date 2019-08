I duetti fra Deneuve e Binoche sono «Le verità» più importanti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Pedro Armocida Il film del giapponese Kore'e si regge sulle due star che non hanno bisogno di recitare. E alla fine 5 minuti di applausi «Lanon appassiona.un'attrice, non posso dire la», afferma Catherinenel film Le(titolo originale La vérité) in cui interpreta, in un gioco a incastri, una grande attrice francese che sta girando un nuovo film e ha appena scritto un memoir addirittura «pubblicato in 100mila copie». Che però un attimo dopo scopriamo essere «solo» 50mila dalla bocca del suo maggiordomo Luc, interpretato dal grandissimo attore rohmeriano Alain Libolt. D'altro canto, in un'opera in cui nessuno sembra dire la, «le bugie si postrasformare in magie» teorizza il regista giapponese Hirokazu Kore'eda in trasferta per la prima volta in Europa dove ha girato il film di apertura, e in concorso, di questa Mostra del cinema ...

PalaminiGrazia : RT @AlbertoSeccai: @PalaminiGrazia @AlbertoBagnai #jesuisrenzi Non vedo l’ora di assistere ai duetti fra i colleghi Di Nicola e D’Alfonso i… - AlbertoSeccai : @PalaminiGrazia @AlbertoBagnai #jesuisrenzi Non vedo l’ora di assistere ai duetti fra i colleghi Di Nicola e D’Alfo… - PalaminiGrazia : RT @AlbertoBagnai: @PalaminiGrazia #jesuisrenzi Non vedo l’ora di assistere ai duetti fra i colleghi Di Nicola e D’Alfonso in Commissione.… -