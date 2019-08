Bologna – Sinisa | sei uno spettacolo! Mihajlovic dirigerà l’allenamento di oggi dei

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019)sorprende ancora:pomeriggio guiderà l’allenamento dela Casteldeboleè un vero guerriero e lo sta dimostrando ogni giorno sempre più. Dopo l’incredibile sorpresa di domenica, quando il tecnico serbo ha deciso di lasciare l’ospedale diper recarsi a Verona per guidare i suoi giocatori dalla panchina nella prima di campionato, ieri sono arrivate buone notizie:è stato dimesso dall’ospedale dopo aver completato il primo ciclo di cure., un’altra notizia sorprendente: il vice tecnico delha annunciato cheguiderà l’allenamento del pomeriggio. “questo pomeriggio sarà a Casteldebole per guidare l’allenamento. Per me non è una sorpresa che ci sia, considerato che vado a trovarlo quotidianamente in ospedale“, ha affermato ...

