Mare Jonio salva 100 persone su gommone | a bordo donne incinte e bambini

Migranti - la nave Mare Jonio ne salva 98 su barcone in avaria : tra loro ci sono 28 minori : La nave Mare Jonio ha salvato 98 Migranti, tra cui 26 donne incinte e 28 minori, di cui 22 d'età inferiore ai 10 anni, da due giorni alla deriva su un gommone nel Mediterraneo centrale senza cibo né acqua. "Situazione drammatica: ci sono casi di ipotermia, lesioni dovute alle torture subite in Libia e ustioni per il prolungato contatto con la benzina". Mediterranea Saving Human attende istruzioni per lo sbarco.Continua a leggere

?Migranti : nave Mare Jonio salva cento naufraghi - tra cui 22 bambini e 8 donne incinte : «Alle 8.35 di questa mattina la nave #MareJonio ha completato il salvataggio di circa cento persone tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6...

La nave Mare Jonio ha soccorso circa 100 migranti al largo della Libia : Questa mattina la nave Mare Jonio, del progetto umanitario Mediterranea, ha soccorso circa cento persone al largo della Libia. Il sito di Mediterranea ha scritto che il salvataggio è avvenuto alle 8.35 e che tra le persone salvate ci sono

Migranti - 100 salvati da nave Mare Jonio : 10.14 Migranti, 100salvati da nave Mare Jonio Stamane la nave "Mare Jonio"di Mediterranea ha completato il salvataggio di circa cento persone, tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori Le persone, spiega Mediterranea, "sono tutte al sicuro a bordo con noi", ci sono casi di ipotermia e alcune di loro hanno segni evidenti dei maltrattamenti e delle torture subite in Libia. "Restiamo in ...

La Mare Jonio torna in mare (ma le autorità la snobbano) : Aurora Vigne La nave della Ong dei centri sociali ha ripreso il largo ma da tre giorni nessuno sta segnalando all'equipaggio imbarcazioni in difficoltà. "Colpa di una interferenza sui segnali Gps. Continueremo a navigare" La sfida al Viminale continua. Da qualche giorno, infatti, la mare Jonio è ripartita per una nuova missione migranti. La nave della Ong Mediterranea Saving Humans ha dichiarato sul suo profilo social la partenza con ...

Mare Jonio è di nuovo in mare : la Ong pronta a sfidare Salvini : Agostino Corneli La nave di Mediterranea Saving Humans è partita ieri sera da Licata verso le coste della Libia La mare Jonio torna in missione. L'Ong Mediterranea Saving Humans ha annunciato sui suoi canali social la partenza di una nuova missione: la 4/2019. La partenza della nave della ong che ha sfidato Matteo Salvini e la politica dei porti chiusi è avvenuta al tramonto del 22 agosto dal porto di Licata. L'obiettivo lo spiega ...

Migranti : nuova missione per Mare Jonio - 'per denunciare violazione diritti' (2) : (AdnKronos) - "Questo rimane il nostro faro, la bussola che orienta la nostra azione e che guiderà le scelte che ci troveremo a compiere nei giorni avvenire - dice Mediterranea -Alle spalle abbiamo tanti mesi difficili, in cui il dimissionario governo italiano ha messo in campo ogni mezzo per fermar

Nuova missione per Mare Jonio - 'Per denunciare violazione diritti' : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - "Partita la missione 4/2019. Mare Jonio è di nuovo nel cuore del Mediterraneo! Il 22 agosto al tramonto Mare Jonio ha lasciato il porto di Licata per tornare nel Mediterraneo centrale a monitorare e denunciare le violazioni dei diritti umani e, laddove ci siano persone

Nuova missione per Mare Jonio - ‘Per denunciare violazione diritti’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – “Partita la missione 4/2019. Mare Jonio è di nuovo nel cuore del Mediterraneo! Il 22 agosto al tramonto Mare Jonio ha lasciato il porto di Licata per tornare nel Mediterraneo centrale a monitorare e denunciare le violazioni dei diritti umani e, laddove ci siano persone in pericolo, a salvare vite”. Così Mediterranea Saving Humans sui social. “La nostra nave è stata sotto sequestro ...

Migranti : nuova missione per Mare Jonio - ‘per denunciare violazione diritti’ (2) : (AdnKronos) – “Questo rimane il nostro faro, la bussola che orienta la nostra azione e che guiderà le scelte che ci troveremo a compiere nei giorni avvenire – dice Mediterranea -Alle spalle abbiamo tanti mesi difficili, in cui il dimissionario governo italiano ha messo in campo ogni mezzo per fermarci, e in cui con ogni mezzo abbiamo continuato nella nostra missione, anche quando ci siamo ritrovati a portare in salvo 59 ...

Migranti : sequestro Open Arms - a Licata raggiungerà La Sea Watch e Mare Jonio : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - raggiungerà le navi Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans e Sea Watch, che sono state sequestrate in passato, al porto di Licata (Agrigento) la Open Arms, appena sequestrata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Mare Jonio e Sea Watch sono a Licata sono or

Migranti : sequestro Open Arms - a Licata raggiungerà La Sea Watch e Mare Jonio : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – raggiungerà le navi Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans e Sea Watch, che sono state sequestrate in passato, al porto di Licata (Agrigento) la Open Arms, appena sequestrata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Mare Jonio e Sea Watch sono a Licata sono ormeggiate proprio l’una accanto all’altra. Ora si aggiungerà la Open Arms della ong spagnola. L'articolo Migranti: sequestro ...

Migranti : sequestro Open Arms - a Licata raggiungerà La Sea Watch e Mare Jonio : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – raggiungerà le navi Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans e Sea Watch, che sono state sequestrate in passato, al porto di Licata (Agrigento) la Open Arms, appena sequestrata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Mare Jonio e Sea Watch sono a Licata sono ormeggiate proprio l’una accanto all’altra. Ora si aggiungerà la Open Arms della ong spagnola. L'articolo Migranti: sequestro ...

Migranti : Mediterranea - 'si avvicina ripartenza Mare Jonio' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "Ci siamo quasi, la ripartenza di Mediterranea e della Mare Jonio si avvicina. Dopo mesi di frustrazione per non poter essere in Mare, grazie all’immenso sostegno del nostro equipaggio di terra stiamo per tornare là dove c’è bisogno di noi. A bordo sono quasi pronti, v