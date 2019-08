Domande e risposte sul mondo del Bitcoin

Possibile una banca dati per il concorso Regione Campania e l’invio di più Domande per profili diversi? Risposte ufficiali : Fra qualche giorno o settimana, è prevista l'uscita di una banca dati per il concorso Regione Campania? Allo stesso tempo, è chiaro se è Possibile presentare domanda per più profili previsti dal bando pubblicato solo la settimana scorsa? Sono queste le principali domande alle quali i molti aspiranti candidati ancora non riescono a dare una risposta. Eppure esistono delle Risposte ufficiali e disponibili per tutti, direttamente sul Portale Step ...