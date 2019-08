Viktorija e Veronica Mihajlovic a papà Sinisa | «Tu | più di ogni cosa»

Fonte : vanityfair

Domenica 25 agosto,Mihajlović era al suo posto, in panchina al Bentegodi di Verona per la prima di serie A del suo Bologna. È finita 1-1, ma per l'allenatore, ex centrocampista, è stata più di una vittoria. È passato solo poco più di un mese da quando lo scorso 13 luglio aveva annunciato di essere malato di leucemia. Una forma acuta, la chemioterapia che lo ha già provato nel fisico, ma la tenacia è sempre stata una delle sue doti migliori, fin da quando giocava, e la gara più importante non ha ...