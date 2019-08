Sul numero di settembre - Le truffe delle auto schilometrate

Fonte : quattroruote

(Di martedì 27 agosto 2019) Nel ricco mercato dellusato abbondano lemagicamente ringiovanite: la truffa della riduzione dei chilometri è una piaga che crea gravi danni ai consumatori. In realtà, molti dati esistono e sarebbero disponibili, se solo chi li detiene fosse disposto a condividerli: le reti ufficialiCase conoscono, infatti, perfettamente le percorrenze reali e gli interventi di manutenzione di ogni vettura.L'alibi della privacy. Ma linchiesta di Quattroruote didimostra come gli addetti ai lavori non vogliano rivelarli, invocando motivi di privacy che, invece, secondo lrità per la protezione dei dati personali, non sussistono. E il fenomeno non risparmia neanche parte dellusato ceduto a commercianti dalle società di noleggio a lungo termine.

pdnetwork : Siamo disponibili a votare la legge per il taglio del numero dei parlamentari, ma riteniamo che vada accompagnata d… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Storie, Juliette Binoche in copertina sul nuovo numero - fun_tastik1 : RT @greis101: Ragazzi vi voglio informarvi da 2 settembre disponibile per incontri Milano ????in coppia e anche singolarmente ?? Per maggiori… -